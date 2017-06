3's afpresningssag ender blindt: Fandt aldrig ud af, hvem der havde stjålet 3.600 kunders data

3 blev i februar afpresset i en sag, hvor it-kriminelle havde fået fat i 3.600 3-kunders brugerdata. 3 nægtede at betale. Fire måneder senere er sagen afsluttet uden forløsning.

Tilbage i februar meldte teleselskabet 3 ud, at selskabet var blevet udsat for afpresning.Det kan du læse mere om her:It-kriminelle havde fået fingre i brugeroplysninger inklusiv CPR-nummer, men 3 valgte dengang ikke at betale løsesum for de stjålne data.Nu fire måneder senere har man endnu ikke fundet ud af, hvem der stod bag angrebet og 3 står på fuldstændig bar bund.Sagen bliver derfor nu anset som afsluttet og altså lagt i glemmekurven."Vi har sammen med politiet undersøgt en række forskellige muligheder, men sporene er endt blindt, og vi kan ikke gøre yderligere nu i forhold til opklaringen. Vi betragter derfor efterforskningen som afsluttet," skriver 3's pressechef, Rikke Juul til Computerworld i en mail.Blandt andet forsøgte 3 at spore afpresningsmailens ophav, men sporet endte blindt for 3 og politiet, fortæller pressechefen.De it-kriminelle krævede et større millionbeløb af 3, og nægtede 3 at betale, ville de 3.600 kundeprofiler med tilhørende data blive lækket på nettet til alles skue.3 nægtede at betale, men tele-selskabet fortæller nu, at det ikke har fundet nogen beviser for, at data er blevet lækket.3 kan ikke fortælle, hvordan data-tyveriet skete i virksomheden men fortæller, at det ikke vil ske igen."Alt, hvad der ligger inden for fornuftens og logikkens rammer er blevet efterprøvet, så det ikke kan ske igen. Derudover sker der nu opstramninger af medarbejdernes anvendelse af pc'ere for en sikkerheds skyld, og vi kører en ekstern evaluering med ekstra intensitet," skriver Rikke Juul.