Adgang til danske fibernetværk kan vende op og ned på markedet - men det hele står og falder med prisen

ComputerViews: Alle danske fiberselskaber melder sig villige til at åbne deres netværk for andre leverandører. Det kan betyde store ændringer på det danske bredbåndsmarked, men det hele står og falder med, hvordan priserne og vilkårene bliver.

Fiberselskaberne Eniig og SE, to af de helt store spillere på det danske marked for fiberløsninger, har meldt sig klar til at åbne for adgangen til deres netværk i 2018.Samtidig har Dansk Energi, der repræsenterer alle energiselskaberne og deres fiberforretninger, netop på et møde meddelt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, at det er et mål, som hele branchen nu har:"Energiselskaberne arbejder samlet hen imod en åbning af deres fibernet med forretning som omdrejningspunkt," lyder det fra Dansk Energi.De opsigtsvækkende udmeldinger kommer efter, at der i længere tid har været et betydeligt politisk pres for, at fiberselskaberne skal gøre, som vi eksempelvis kender det fra TDC/YouSee - lade konkurrenter leje sig ind på infrastrukturen og dermed åbne for nye koncepter og produkter.Det er især privatkunderne, det her drejer sig om, da erhvervsmarkedet har haft en lidt anden tradition på området.Samtidig kommer udmeldingerne næppe helt tilfældigt netop nu, kort tid før et nyt dansk teleforlig skal forhandles på plads på Christiansborg - et arbejde, der begynder efter sommerferien.Når selskaber som Eniig og SE i 2018 trykker på knappen og dermed åbner op for, at andre selskaber kan blive leverandører på deres netværk, vil det betyde, at der vil kunne være flere forskellige udbydere af bredbånd, tv-pakker og IP-telefoni på den samme infrastruktur.Det er dog ikke begrænset til de løsninger, for det er i princippet kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke indholdstjenester man kan levere på en fiberinfrastruktur.Helt nye koncepter vil kunne komme på banen. Man vil kunne levere nye typer af indhold og nye pakkeløsninger.Og man vil kunne eksperimentere med priserne - så der i princippet kan komme lavprisselskaber, som vi kender det fra mobilmarkedet.Åbningen af de danske fibernet kan vende op og ned på markedet. I teorien i hvert fald.Det hele står og falder nemlig med, hvilke vilkår og priser, der kommer til at gælde, når fiberselskaberne skal i gang med at forhandle kontrakter med de nye leverandører.Når en bredbåndsleverandører lejer sig ind på TDC's infrastruktur, er lejepriserne helt eller delvist reguleret af myndighederne.Sådan bliver det ikke med fiberselskabernes infratruktur. Her vil der i stedet blive tale om en forhandling på rene kommercielle vilkår.Det er også noget, som Eniigs fiber-direktør Søren Lindgaard understregede tidligere på ugen over for Computerworld:"Hos os er det jo på kommercielle vilkår, det vil foregå, og det betyder, at vi går ind i en forhandling med de indholdsleverandører, som ønsker at komme på fibernettet," sagde Søren Lindgaard.Også Dansk Erhverv understreger, at åbningen af fibernetværk rundt omkring i landet skal ske på kommercielle vilkår:"Vilkårene for adgang til energiselskabernes fibernet er et kommercielt anliggende, som aftales mellem fiberselskabet og indholdsleverandøren," skriver Dansk Energi.Priser og vilkår for at få adgang til fiberselskabernes infrastruktur bliver afgørende for, om det er noget, der for alvor vil give nye muligheder og produkter til danskerne.Det kræver naturligvis en nærmere forhandling at nå frem til, hvordan prissætningen præcis skal være, og hvordan vilkårene skal skrues sammen.Sikkert er det dog, at både fiberejeren og fiberlejeren skal kunne se forretningsmuligheder i det, hvis det skal blive en succes og få en markant indflydelse på markedet.Det er også værd at bemærke, at der i dagens udmelding fra Dansk Erhverv ikke er sat nogen konkret tidshorisont på, hvornår selskaberne vil åbne deres netværk. I stedet lyder det:"Derfor vil fibernettet blive åbnet på kommercielle vilkår for nye indholdsleverandører, når de forskellige fiberselskaber teknisk og organisatorisk er klar til det."Vi ved dog allerede nu, at to af de største danske fiberspillere - Eniig og SE - er klar til at åbne deres fibernetværk op for andre allerede i 2018.