KMD slår igen efter massiv kritik: Vinder offentligt udbud til 150 millioner kroner

Siden a-kassen FTF-a gik i kødet på KMD ved at stævne it-giganten med et større millionkrav, har KMD været udsat for kritik. Nu slår it-giganten igen ved at vinde megaordre på 150 millioner kroner til det offentlige.

Kilde: Udbudsmateriale fra Moderniseringsstyrelsen

Det nye system, som KMD er blevet sat til at levere, kommer til at blive brugt af embedsmænd i hundredvis. Systemet skal nemlig i følge udbudsmaterialet benyttes af minimum 130 institutioner og kan blive implementeret endnu flere steder.



Systemet skal hjælpe de statslige institutioner med deres budgetlægning samt opfølgning på budgetterne. Det fremgår af Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor projektet står beskrevet.



Med dagens ordre er det ikke blot leveringen KMD har sikret sig retten til. I følge udbudsmaterialet inkluderer ordren nemlig både levering, implementering, vedligehold samt løbende support.



Moderniseringsstyrelsen har valgt, at det bliver KMD, der skal levere et nyt statsligt budgetsystem til en værdi af 150 millioner kroner.Det skriver Moderniseringsstyrelsen i en pressemeddelelse. Ordren vækker glæde hos KMD, der på det sidste har mærket modvind i medierne."Vi glæder os til samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen og til at udvikle et fællesstatsligt budgetsystem, som kan understøtte en effektiv budgetproces for de statslige institutioner," udtaler KMD-direktør Søren Henriksen.Nyheden om sejren i det offentlige udbud kommer belejligt. Den seneste uge var nemlig streng for KMD.It-kolossen fik blandt andet kastet endnu en stævning i hovedet. Det skete, da af FTF-a gjorde krav på 85 millioner kroner fra KMD.Dermed beløber det samelde erstatningskrav med KMD sig nu til mere end 1,6 milliarder kroner. Desuden fik KMD kritik for at skade sit eget levegrundlag ved konstant at bokse med kunderne.Derfor vækker den statslige ordre på 150 millioner kroner også glæde i Lautrupparken i Ballerup, hvor KMD blandt andet har til huse."Vi ser frem til at bruge vores erfaring inden for det statslige marked til at udvikle et centralt system, som også matcher de mange forskellige behov, der er hos de koncerner og institutioner, som i fremtiden skal anvende systemet," lyder det videre fra Søren Henriksen i meddelelsen fra Morderniseringsstyrelsen.Man forventer, at det nye system står til rådighed for budgetplanlæggerne i begyndelsen af 2019.