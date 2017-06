Mobilselskab lukker: Tjeep konkurs under et år efter etableringen

Det lille lavpris-mobilselskab Tjeep er gået konkurs.

Annonce:



Annonce:

Det danske mobilselskab Tjeep er gået konkurs. Det sker under et år efter, at selskabet blev etableret."Det er med stor beklagelse, at vi må meddele vores konkurs grundet likviditetsproblemer," skriver Tjeep på sit website.Her meddeler selskabet, at det har forsøgt at finde nye investorer, og at det har haft ‘mange gode samtaler' med mulige investeroer."Desværre nåede vi ikke i hus med ny kapital og derfor bliver vores telefonforbindelse lukket for udgående opkald i dag fredag d. 23. juni 2017," lyder det fra selskabet.Tjeeps kunder kan modtage opkaldt og sms'er herhjemme indtil på mandag, hvorefter forbindelsen lukker."Alle kunder er selvfølgelig fritstillet som konsekvens af tjeep's konkurs og vi anbefaler, at I kontakter nyt teleselskab med det samme," hedder det.Tjeep blev grundlagt med henblik på at presse priserne helt i bund. Selskabet spillede således ud med en ultralav pris på blot 39 kroner per måned for et mobilabonnement.Det skete med henblik på at 'give magten til forbrugerne," som det dengang hed.Dengang lå det fast, at selskabet ville anvende Telenors netværk.Tjeep meddeler i forbindelse med konkursen, at det har haft store problemer med samarbejdspartnerne siden etableringen."Vi har kæmpet en hård kamp som følge af de store problemer vores samarbejdspartnere påførte os ved opstarten. Det har gjort det svært at finde en rigtig investorer og derved gøre det muligt for tjeep at nå det fulde potentiale," lyder det fra selskabet.Tjeep er løbende blevet kritiseret for dårlig kundeservice med ekstrem lang ventetid, misvisende priser og manglende udlevering af SIM-kort og lignende, ligesom kunder har været utilfredse med, at man som mobilkunder har skullet acceptere at blive ringet op af sælgere.