Overblik: Her er hvad vi ved om it-giganternes danske datacenterplaner

Apple, Google og Facebook har alle danske datacenter-planer. Vi har sammenlignet dem.

Tre af verdens største it-virksomheder har planer om at opføre nye store datacentre i Danmark.





Googles grund ved Fredericia er på 732.350 kvadratmeter, og virksomheden har tilladelse til at opføre bygninger på op til 35 meter på grunden.







Det er på denne grund ved Foulum, at Apple i øjeblikket er i fuld gang med at opføre det nye datacenter.

På denne mark ved Foulum slår Apple op for et datacenter ved 2018.







Det er på denne grund ved Tietgenbyen i Odense, at Facebooks datacenter bliver opført.

Apple er allerede i fuld gang med at opføre et datacenter i Viborg, Facebook er så småt begyndt på at opføre et datacenter i Odense, og Google har opkøbt en datacentergrund ved Fredericia.Vi har taget et kig på tre projekter.Google har opkøbt en erhvervsgrund ved Tårup i udkanten af Fredericia.Google har tidligere meddelt, at at virksomheden ikke har aktuelle planer om at opføre et datacenter på grunden.Ifølge selskabet er grunden erhvervet som en fremtidssikring, der kan tages i brug, når - eller hvis - det bliver nødvendigt at udvide antallet af datacentre i Europa.Bliver Googles datacenter fuldt udbygget, har det med sine 480.000 bebyggede kvadratmeter potentiale til at blive det største af de tre datacentre.732.350 kvadratmeterI alt 480.000 kvadratmeter fordelt på seks bygninger af 40.000 kvadratmeter.65,9 millioner kroner.28 meter, men med mulighed for at øge byggehøjden op til 35 meter. Maksimalt fire etager.Det skabte stor opmærksomhed, da det i februar 2015 blev offentliggjort, at Apple vil opføre et datacenter på en mark ved byen Foulum udenfor Viborg.Efter planen bliver dørene slået op til den første etape af datacenteret i 2018, mens det først ventes at være fuldt udbygget 2026.Apples grund ved Viborg er den af de tre grunde, der har været billigst, selvom den med et areal på 1.000.000 kvadratmeter er den største.Stilling som chef for datacenteret er fortsat slået op på Apples hjemmeside 1.000.000 kvadratmeter250.000 ved færdigbygning. Første etape er på 35.000 kvadratmeter23 mioHøjst 12 meter, og maksimalt to etager.Facebooks erhvervsgrund ved Tietgenbyen i Odense er den mindste af de tre datacentergrunde, men til gengæld er det den dyreste.Facebook har måttet punge ud med intet mindre end 68 millioner kroner for grunden.Når datacenteret står færdigt vil det være Facebooks andet datacenter i Norden. Det sociale medie har allerede etableret et større datacenter i den nordsvenske by Luleå.508.000184.00068 millioner kronerTre datahaller samt bygninger til administration, køleanlæg og nødstrømsgeneratorer. Den ene datahal bliver på 39.000 kvadratmeter og yderligere to på 26.500 kvadratmeter.