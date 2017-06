Microsoft har fået en fiks idé: Sætter en stopper for tyveri af bærbare computere

Hver eneste dag året rundt bliver bærbare computere stjålet. Nu er Microsoft klar til at gøre livet langt sværere for tyvene.

En moderne bærbar computer kan snildt have en værdi på over 10.000 kroner, og hvis en tyv løber med den, er det ikke kun det, ejeren mister - vigtige filer og dokumenter risikerer også at gå tabt.Ofte sker der simpelthen det, at tyven sletter alt indhold på harddisken og herefter forsøger at sælge maskinen, som var den helt ny og ubrugt.Nu har Microsoft imidlertid fået en fiks idé, der kan gøre tyvenes arbejde langt mere besværligt. Mspoweruser.com skriver, at Microsoft vil udnytte det faktum, at alle bærbare computere om få år vil have en forbindelse til mobilnettet.Selskabet har fået patent på en løsning, der skal gøre det muligt at sende et signal til maskinen, hvis den er stjålet - så den på den måde kan låses, og man kan sikre, at den ikke kan wipes. Det virker også, selvom tyven fjerner sim-kortet.Det sammenlignes med den funktion, alle telefoner har, hvor det også altid er muligt at foretage et nødopkald - sim-kort eller ej.I patentet står blandt andet dette:"...selv hvis enheden ikke generelt er i stand til at bruge mobilnetværket (eksempelvis hvis et fysisk autentificerings-model som et subscriber identity module mangler, eller på grund af at software-restriktioner begrænser netadgangen) tillades stadig kommunikation på mobilnetværket."