Afgørelse: 3's logning af 1,1 millioner brugeres teledata er i strid med reglerne

Mobilselskabet 3 må ikke gemme lokationsdata i fire måneder og skal have specifik tilladelse fra kunderne, lyder det fra Erhvervsstyrelsen.

Mobilselskabet 3's automatiske og hemmelige indsamling af data om kundernes mobilbrug hver halve time er i strid med loven.Sådan lyder konklusionen fra Erhvervstyrelsen, der i brev giver 3 besked om at rette ind.Det sker efter, at det i januar kom frem, at 3 logger oplysninger om 1,1 millioner kunders færden og gemmer oplysningerne i fire måneder.Ifølge 3 er der tale om såkaldte ‘location updates' - altså passive oplysninger fra netværksniveauet om, hvor og hvornår kundernes mobiltelefoner har været i kontakt med mobilnetværket.De tæller dato, klokkeslet, gadenavne, telemast og kompasretning.Erhvervsstyrelsen skriver, at 3 fremover skal sørge for, at brugerne aktivt kan til- eller fravælge lokations-trackingen, når de tegner et abonnement hos selskabet.Ligeledes skal brugerne have klar besked om, at de når som helst kan trække tilladelsen, ligesom de skal have klar besked om de data, som 3 logger.Ifølge Erhvervsstyrelsen meddeler 3, at selskabet gemmer de pågældende data - der ikke er krypterede - med ‘henblik på fejlsøgning og fejlfinding' samt med henblik på optimering af netværket.'Selskabet meddeler desuden, at alle kunderne giver tilladelse til lokations-trackingen, når de køber abonnement hos selskabet, hvor de også har mulighed for at trække tilladelsen tilbage.Erhvervsstyrelsen meddeler imidlertid, at alle data vedrørende brugerne skal slettes eller anonymiseres, når ‘de ikke længere er nødvendige for fremføring af kommunikation.'Desuden skal brugerne give specifikt samtykke til brug af lokationsdata for ‘en konkret tillægstjeneste,'- og kun i det omfang, der er strengt nødvendigt, lyder det fra styrelsen."Hi3G [3, red] har ikke hverken over for abonnenten i kontrakten eller abonnementsvilkårene eller over for Erhvervsstyrelsen sandsynliggjort, at tillægstjenesten kræver, at Hi3G opbevarer de pågældende lokaliseringsdata i cirka fire måneder," lyder det fra styrelsen."Det samtykke, som abonnenterne giver i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt med Hi3G er således ikke gyldigt, idet Hi3G ikke har givet de oplysninger, som abonnenten efter udbudsbekendtgørelsens § 23 skal have i forbindelse med afgivelse af samtykke samt ikke har givet mulighed for at sige afvise at modtage tillægstjenesten eller trække et samtykke tilbage," lyder det.