Artiklen er opdateret: Manden med den mest centrale post i digitalisering af det offentlige Danmark, Lars Frelle-Petersen, stopper som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Rikke Hougaard Zeberg er konstitueret direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Lars Frelle-Petersen stopper som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.Det meddeler Digitaliseringsstyrelsen, der samtiidg oplyser, at Lars Frelle-Petersen har fået et nyt job:"Lars Frelle-Petersen indtræder som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriets departement, hvor han får ansvaret for ministeriets ambitiøse arbejde med sammenhængsreformen."Lars Frelle-Petersen har været direktør i Digitaliseringsstyrelsen siden 2012, og han har været en helt central figur i digitaliseringen af det offentlige Danmark.Det gælder ikke mindst i forhold til NemID, Digital Post og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.Der er i første omgang fundet en midlertidig afløser til Lars Frelle-Petersen i Digitaliseringsstyrelsen."Vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg, som har været med i denne store forandringsproces siden efteråret 2012, konstitueres i stillingen som direktør.""Stillingen vil blive opslået hurtigst muligt," oplyser Digitaliseringsstyrelsen.Digitaliseringsstyrelsen, der blev etableret i 2011, har i dag cirka 200 medarbejdere.