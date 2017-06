Kendt dansk sikkerhedsmand forlader KMD: "Jeg kan godt lide at gøre det hele selv"

Lars Neupart solgte for to år siden sit sikkerhedsfirma til KMD og fik samtidig til opgave at starte en ny sikkerhedsafdeling hos it-giganten. Nu kalder iværksætter-trangen imidlertid igen, og Lars Neupart forlader derfor KMD.

Lars Neupart solgte sikkerhedsfirmaet Neupart til KMD i 2015. Nu vil han hjælpe mindre it-virksomheder med at skaffe finansiering og vokse.

"Vi er nået til et punkt, hvor de klarer sig rigtig fint uden mig inde hos KMD".Lars Neupart solgte i 2015 sit sikkerhedsfirma i eget navn til KMD, og sammen med sine 13 ansatte fik han til opgave at starte en ny sikkerhedsafdeling hos giganten i Ballerup med fokus på blandt andet compliance og administrativ it-sikkerhed.To år senere er missionen fuldført. Afdelingen kører, som den skal, og Lars Neupart forlader derfor KMD for at lede efter nye udfordringer og mere direkte involvering."Jeg brænder mest for startup-delen, og jeg har kørt min efterfølger i stilling gennem længere tid hos KMD. Så jeg har følelsen af at stoppe på toppen," siger Lars Neupart til Computerworld.Den erfarne sikkerhedsmand går nu på ferie uden nogen fast plan for, hvad der skal ske efter sommer.Men efter selv at have startet en succesfuld virksomhed og solgt den til en større, så vil Lars Neupart gerne hjælpe andre med at gøre det samme."Jeg skal finde nogle andre sikkerheds-startups, som jeg kan hjælpe med at vokse. Jeg føler, at jeg kan hjælpe med hele processen fra ide til produkt og ikke mindst at styrke salget og skaffe finansiering - så må vi jo se, om virksomhederne er enige," siger han og tilføjer, at han ikke er bange for at stå arbejdsløs i august måned."Min Linkedin-post har indtil videre givet mig 15 møder efter sommerferien, så jeg skal nok finde noget spændende at lave. Der er virkelig gang i it-sikkerhedsmarkedet i Danmark."KMD adskiller sig væsentligt fra den startup-tankegang, der driver Lars Neupart. Og selvom han tager nyttig viden med sig om en type virksomhed, han historisk har solgt en del til, så står det også klart for ham, hvad han savner."Der er helt klart nogle ting, der er anderledes, når man sidder i en virksomhed som KMD med mange service-organer, og det tog lidt tid at lære, at man ikke behøver gøre det hele selv. Men jeg kan jo godt lide at gøre det hele selv."