Bredbåndselskabet Hiper klar til at udnytte fiberselskabers åbne netværk til at kapre flere kunder

Foto: Anders Engelbøl.

Hiper, der i dag leverer bredbånd over TDC's netværk, ser frem til også at kunne udnytte fiberselskabernes åbne netværk. Forhandlingerne skal dog ske med et fornuftigt udgangspunkt, lyder det fra direktøren i Hiper.

Interessen var stor, da det i sidste uge blev meldt ud, at både fiberselskaberne Eniig og SE allerede i 2018 vil give andre leverandører adgang til deres netværk, mens samtlige fiberselskaber nu har det som et vedtaget mål - uden dog at have sat en dato eller et årstal på.Det er udmeldinger, der vækker glæde hos bredbåndsselskabet Hiper, der i dag leverer bredbåndsløsninger på TDC's infrastruktur over både fiber, kabel-tv og telefonstikket."Det er meget spændende og positivt - det er der ingen tvivl om," lyder det fra Stig Myken, stifter og administrerende direktør i Hiper, der i dag har over 25.000 bredbåndskunder."Der er en del af de her elselskaber, der i årevis har sagt, at de gerne ville det, men at de lige skulle være klar til det. Det er meget positivt, hvis de mener, at de er ved at være klar nu.""Nogle af dem har nået en penetrationsgrad nu, hvor de ikke rigtig kan flytte så meget mere, og hvor det vil give god mening for dem at få nogle nye service providere på, som kan hjælpe med at drive endnu flere fibertilslutninger.""Det vil vi selvfølgelig ekstremt gerne stille op til," siger Stig Myken til Computerworld."Vores mission er at være på alle åbne net, så det er 100 procent i overensstemmelse med vores strategi og ambition."Fiberselskaberne lægger op til, at der nu skal være forhandlinger om lejepriser og vilkår på helt almindelige kommercielle betingelser.Stig Myken fra Hiper peger på, at det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at fungere, når mange fiberselskaber både står bag et omfattende anlægsarbejde, hvor man arbejder med afskrivningsperioder på 10-20 år på fiberinfrastrukturen, og så samtidig driver detailforretninger."Det er meget forskellige typer af forretninger og økonomier, så det er en stor udfordring. Der vil være mange måder at gribe det an på."Hiper-direktøren uddyber:"Vi argumenterer for, at man skal kigge på det her som en selvstændig forretning. Hvis du bare lægger priserne på en måde, der sikrer, at der ikke er nogen, der kan konkurrere med din retailforretning, kan du lige så godt lade være.""Vi vil til enhver tid anbefale, at man tager udgangspunkt i, hvad det koster at anlægge og drive et netværk over 20 år. Så skal man kigge på, hvor meget ekstra man kan tjene på at leje det ud til andre end dem, der bruger det i forvejen.""Det er det, vi håber at de vil gøre, og det er det, der giver mest mening," siger Stig Myken fra Hiper.Stig Myken fra Hiper er på én gang begejstret over fiberselskabernes udmeldinger, og samtidig er han tilbageholdende med at lade champagnepropperne springe.Det skyldes, at Hiper har satset på at levere rå bredbåndsforbindelser uden tv-pakker og lignende."Det er super spændende, hvis vi kan få lukket op for det her marked. Når det er sagt, så er vi jo positioneret et sted i markedet, hvor vi ikke har tv-tjenester og musik og alt muligt andet.""Det betyder også, at det kundesegment, hvor vi har mest relevans, er under 10 procent af de samlede marked.""For os vil det selvfølgelig være en enormt spændende mulighed at komme ud på de her net, men hvor stort det bliver i forhold til de eksisterende udbydere, det er nok svært at sige."Samtidig mener Stig Myken dog, at selvom Hiper måske i første omgang ikke vil kunne drive volumen på fiberselskabernes net, er det et oplagt selskab at samarbejde med, fordi det fra starten er bygget til at skulle kunne anvende andre selskabers netværk."Jeg mener, at vi er førende på at have evnen til at tilpasse os de systemer og produktmuligheder, der findes på tværs af de her net. Vi er i dag de eneste, der kan operere på tværs af tre forskellige teknologier med it-systemer, API'er, processer og så videre.""Det er vores unikke position i markedet, at vi er rigtig gode til at være grossist-kunder, fordi vi kan tilpasse os."