Et af Danmarks bedste it-selskaber på vej til Australien: "Vi kan ikke servicere en kunde med otte til ti timers tidsforskel."

Interview: Efter at have haft succes med at åbne sit første kontor i USA, udvider danske Exerp nu imperiet med endnu et kontor denne gang på den anden side af kloden. Omsætningen vokser ikke som ventet, men det skal nok komme, garanterer direktør.

Et døgn har som bekendt 24 timer, omend man i nogle perioder ville ønske, at det havde flere.Om tre måneder åbner den tidligere Top 100-vinder Exerp, der leverer software til fitnesscentre sit næste kontor og destinationen er denne gang Sydney i Australien. Formålet er, at være tilstede 24 timer i døgnet og erobre et nyt marked.

"Vi har to meget store kunder. En i Asien og en i Australien. Der er et perspektiv på 500-600 centre i løbet af de næste to-tre år. Vi kan ikke servicere en kunde med otte til ti timers tidsforskel, og vi skal være tilstede for at servicere en kunde af den størrelse," siger Rémi Nordet, der er direktør for Exerp.







"Nu er opgaven at konsolidere vores position på de markeder, hvor vi er hvilket vil sige Asien, Europa og Nordamerika" Rémi Nordet, administrerende direktør i Exerp

Exerps nye kontor i Australien skal ikke kun give de to nye kunder i regionen adgang til support. Markedet i i Asisen og Oceanien rummer ifølge direktøren store muligheder for at erobre flere kunder.



"Vi har fundet en meget meget stor kunde dernede og fitnessbranchen vokser meget hurtigt i området omkring Asien og Stillehavet," siger Rémi Nordet.



Det er dog ikke tilfældigt, at kontoret er placeret i Australien og ikke i et af de asiatiske lande. Det er et kulturelt spørgsmål forklarer Rémi Nordet.



"I Australien taler de engelsk, og de har en god kemi i forhold til Danmark. Deres måde at arbejde på, og deres måde at gøre forretning på er meget kompatibel med den danske stil," siger han.

Exerps kontorer kloden rundt

Exerps software er udviklet med Java, JBoss og Oracle-databaser. Platformen anvendes primært af større fitnesskæder og leverer funktioner til alt fra billing til booking af tider i fitnesscentret.



Exerp har i dag et kontor i Florida og åbner til efteråret sit andet internationale kontor i Sydney i Australien.



Virksomheden blev stiftet i 1995.



Rémi Nodet blev ansat i 2003. Han er oprindeligt udvikler og har stået i spidsen for Exerps udviklingsafdeling, før han for tre år siden blev administrerende direktør.



Exerp forbedrede resultatet før skat med 69 procent fra 2014 til 2015. Siden 2012 er resultat før skat steget med over 275 procent.





Det lyder vældigt godt med et nyt kontor og et dansk softwarefirma på globalt erobringstogt, men ikke alt går helt efter planen hos Exerp.



Da Computerworld kårede Top 100 sidste år, skortede det ikke fra direktørens side på ambitioner om både fordobling og tredobling af virksomhedens omsætning. Dengang sagde Rémi Nordet:



"Vi har som ambition at fordoble vores omsætning over de næste tre år. Over fem-seks år er den måske tredoblet."



Regnskabet for 2016 viser dog, at omsætningen ikke vokser så hurtigt som direktøren kunne tænke sig. Sidste år leverede virksomheden i følge regnskabet "kun" 15 procent. Med den fart bliver det ikke til en fordobling af omsætningen indenfor de næste par år.



Den manglende fart på toplinjen skal i følge direktøren forklares med, at de store kunder ikke har sat deres aftryk på regnskaberne endnu.



"Vores omsætning stiger væsentlig mere i år. Det der sker, når vi arbejder på et stort projekt som det i Canada, er at omsætningen først begynder at stige, når vi har fået rullet vores produkt ud," siger Rémi Nordet.



Han tror fortsat på, at Exerp kan nå de vækstmæssige ambitioner, han proklamerede, da Exerp blev kåret til vinder af Top 100 sidste år.



"Vi har åbnet kontorer på to nye kontinenter. Vores omsætning stiger, men vi gør os klar til større stigninger i fremtiden," siger han.



Tror du stadig på, at I når de målsætninger, du selv proklamerede sidste år?



"Ja, det gør jeg."





Der går dog noget tid, før man hos exerp finder landkortet frem på ny og planlægger at udvide den globale repræsentation i form af nye kontorer. Det skyldes blandt andet, at en eventuel entré på det sydamerikanske marked kan iværksættes fra kontoret i Florida.



"Jeg tror ikke, at vi skal åbne flere kontorer bagefter. Med de tre kontorer, dækker vi 24 timer i døgnet med vores support. Det er godt, at kunne levere døgnåben support for vores kunder," siger direktøren, der nu vil fokusere på de markeder, hvor Exerp allerede har foden indenfor.



"Nu er opgaven at konsolidere vores position på de markeder, hvor vi er. Det vil sige Asien, Europa og Nordamerika"