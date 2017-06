Lars Frelle om sit nye job i Finansministeriet: Her er mine første opgaver

Foto: Finansministeriet

Første arbejdsdag for Lars Frelle-Petersen betyder ikke bare nyt kontor, nye kolleger og ny kaffemaskine. Som afdelingschef i Finansministeriet får han en helt ny arbejdsopgave og en dagligdag tæt på innovationsministeren. Det betyder dog også et farvel til en ellers kendt rolle.

Mandag morgen kom Lars Frelle Petersen knap halvanden kilometer tættere på magtens centrum.Fra nu af hedder adressen på arbejdspladsen Finansministeriet på Slotsholmen og ikke Digitaliseringsstyrelsen på Landegreven tæt ved Kongens Nytorv.Og Frelle-Petersens adjø til positionen som direktør for Digitaliseringsstyrelsen byder ham fra i dag på en helt ny arbejdsdag med nye opgaver. Han skal nemlig blandt andet bistå innovationsminister Sophie Løhde (V)."Min vigtigste opgave bliver at arbejde med Sammenhængsreformen som regeringen har sat i gang og så skal jeg hjælpe innovationsministeren i dagligdagen med at være minister," forklarer Lars Frelle-Petersen, der nu kan kalde sig afdelingschef i Finansminsteriet.Det lyder som en degradering, men sådan er det ikke ifølge Lars Frelle-Petersen."Titler betyder i min optik ikke så meget. Det får man hverken smør på brødet eller noget andet af. For mig at se handler det om opgavens indhold, siger Lars Frelle-Petersen."

Med i dag som første arbejdsdag kan den tidligere styrelsesdirektør se frem til en lektietung sommerperiode forude, hvor hængekøjelæsningen har ændret karakter.



Det drejer sig nu om at få læst op på de nye opgaver og få forberedt sig til efterårets strabadser.



"Nu skal jeg have overblik over mine opgaver på den korte bane. Der er godt gang i rigtig store dele af arbejdet med sammenhængsreformen allerede, så for mig hander det om at få lagt nogle planer og aktiviteter omkring det. Så skal jeg have talt med aktører og interessenter, men dem kender jeg gudskelov mange af i forvejen," forklarer Lars Frelle Petersen.



Blandt de opgaver, der venter afdelingschefen foruden sammenhængsreformen, er en stor afbureaukratiseringsindsats, en større ledelsesdiskussion om den offentlige sektor og så ligger hele debatten og lurer omkring en tidssvarende offentlige sektor.





Lars Frelle-Petersens CV 2017- : Afdelingschef i Finansminsteriet



2012-2017: Direktør i Digitaliseringsstyrelsen



2011-2012: Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen



2011: Vicedirektør i Økonomistyrelsen



2006 - 2011: Kontorchef/digitaliseringschef Finansministeriets departement



2005: Programchef i Videnskabsministeriet



2001 - 2005: Specialkonsulent/chefkonsulent Finansministeriets departement





Når Lars Frelle Petersen fra i dag har indtaget sit nye kontor på Slotsholmen, så kan han ligeså godt finde sig tilrette.



I følge ham selv kommer der nemlig til at gå mindre tid med at okse rundt i offentligheden for at være en stemme i debatter om digitalisering.



"Jeg får en bredere dagsorden, som jeg skal tage vare på, så der er en del ting, jeg skal lære og sætte mig ind i. Det betyder nok også, at jeg praktisk kommer til at sidde mere på min stol ved mit skrivebord, end jeg har gjort tidligere," siger Lars Frelle Petersen.

Og netop den øgede tid på kontoret erkender Lars Frelle Petersen vil give mindre tid til at deltage i den offentlige debat.

"Jeg kommer til at arbejde tættere på en minister og hjælpe hende i hverdagen, så jeg får nok en lidt mindre fremtrædende rolle sådan i den brede offentlighed," siger Lars Frelle-Petersen.



Så vi kommer til at se dig mindre i den offentlige debat?



"Ja, det kan sagtens være. Det kommer i hvert fald ikke til at fylde ligeså meget for mig, som det har gjort."



