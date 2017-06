Morgen-briefing: Prisstigninger på danske mobil-abonnementer undersøges / Region Syddanmark på vej med nyt EPJ-system / Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft sammen mod terrorisme

Prisstigninger på danske mobil-abonnementer undersøges. Region Syddanmark sender EPJ i udbud. Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft sammen mod terrorisme. Det lille it-firma Napp får penge af dansk fond.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Energistyrelsen er i gang med at granske de prisstigninger, som en række mobilselskaber har indført på deres mobilabonnementer i kølvandet på EU's beslutning om at fjerne roamingafgifterne.Ifølge Business har styrelsen kontaktet 18 af de 69 danske mobilselskaber for at få mere at vide."Vi har udvalgt de 18 selskaber på baggrund af deres markedsandel, af modtagne klager, af deres prispres på mobilmarkedet og nogle tilfældigt udvalgte. De første breve om en god forklaring blev sendt i sidste uge. Vi koncentrerer os ikke kun om de større selskaber, men de største selskaber er typisk dem, vi har modtaget flest klager over," siger Jakob Juul, kontorchef i Energistyrelsen, til avisen.Region Syddanmark skal have ny elektronisk patientjournal og sender nu ordren i udbud. Det nye system skal erstatte det nuværende Cosmic-system og ventes i brug om tidligst tre år, da regionens politikere ventes at tage en afgørelse i begyndelsen af 2018."Region Syddanmark lægger i udbudsmaterialet vægt på, at der ønskes en velafprøvet og solid løsning, som allerede er i drift på danske eller udenlandske hospitaler. Det betyder, at EPJ-Syd ikke er et udviklingsprojekt, men derimod en anskaffelse af en velafprøvet løsning," lyder det fra regionen i en meddelelse Desuden lægger regionen vægt på hurtig implementering."Der [stilles] krav til, at løsningen kan indføres i en sammenhængende og ensartet kvalitet på tværs af sygehusene inden for relativt kort tid efter valget af leverandør." hedder det.En række af de helt store internet-selskaber forener kræfterne mod terrorisme i et nyt samarbejde med navnet The Global Internet Forum to Counter Terrorism.I en fælles Twitter-meddelelse skriver de, at de med samarbejdet vil ensrette og formalisere samarbejdet og måden, hvorpå de håndterer truslerne på.Samtidig vil de gerne indlede samarbejde med både andre tech-selskaber, civile organisationer, akademiske organisationer, regeringer og EU og FN, hedder det.Det lille danske it-selskab Napp, der udvikler hjemmesider og apps, har fået et to-cifret millionebløb af Promentum Equity Partners.Pengene skal bruges til at sætte gang i salget og trænge ind på nye markeder, skriver Børsen.

"Nu kan vi virkelig trykke på speederen. Det er en enorm blåstempling af det, som vi har kæmpet for nat og dag, at der rent faktisk er nogen, som kan se en ide i det," siger direktør og stifter Niklas Laugesen til avisen.Napp har 15 ansatte og landede i fjor et overskud på 2,3 millioner kroner.