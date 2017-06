Syv milliarder kroner i bøde: Vestager på vej med rekord-straf til Google

Margrethe Vestager forventes at uddele den største bøde i EU's historie til Google, når stor konkurrencesag afgøres i dag eller onsdag.

Afgørelsen i EU's stort anlagte konkurrencesag mod Google er lige på trapperne, og konkurrencekommissær Margrethe Vestager forventes at udstede en bøde på mere end en milliard Euro (7,44 milliarder kroner).Det skriver The New York Times Den årelange sag har blandt andet gået på, at Google misbruger sin dominerende position på markedet for internetsøgninger til at promovere sine egne produkter til shopping og prissammenligning, men det er langt fra den eneste anklage, Google har fået fra EU.It-giganten er blandt andet også anklaget for at tvinge telefonproducenter til at installere Google-produkter i Android-telefoner og på den måde give Google en fordel hos de mange brugere af det suverænt mest udbredte styresystem til mobilenheder.Anonyme kilder fortæller til New York Times, at Margrethe Vestager vil præsentere den rekord-store bøde senest onsdag.Men det forventes samtidig, at Google med det samme vil erklære sig uenig i afgørelsen, da it-giganten indtil videre har afvist alle anklager."Vi mener, at vores innovation inden for online-shopping har været god for både shoppere, forhandlere og konkurrencen," siger Google-talsmand Al Verney til The New York Times.Den store bøde vil dog sandsynligvis ikke gøre alt for ondt på Google.Virksomheden havde en omsætning på omkring 600 milliarder kroner sidste år.