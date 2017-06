Danske kapitalfonde er på jagt efter it-selskaber

Mange af de danske kapitalfonde er på udkig efter it-selskaber, viser ny undersøgelse.

Langt størstedelen af de danske kapitalfonde er interesserede i at købe it-selskaber, hvis muligheden skulle byde sig.Det viser en rundspørge, som brancheforeningen DVCA har foretaget blandt 23 danske kapitalfonde, hvoraf 14 har svaret, skriver mediet IT Watch. Ifølge rundspørgen mener 78,6 procent af de 14 kapitalfonde, der har svaret, at it-virksomheder er blevet ‘mere interessante' i de seneste to år."Blandt venturefondene er interessen stor, fordi it-selskaberne ofte er skalerbare ud over det normale. Eksempelvis selskaber som Trustpilot. Blandt kapitalfonde, der ofte jagter mere modne selskaber, er interessen stor, fordi it-selskaberne ofte rummer et potentiale for vækst, fondene kan indfri. Det ser man eksempelvis med EQT's køb af Sitecore, hvor man vil investere i en global vækst fra fondens side," siger DVCA-direktør Jannick Nytoft til IT Watch.Knap en tredjedel af de 14 kapitalfonde mener, at priserne på it-selskaberne er steget meget i de senere år, men DVCA mener, at priserne stadig er sunde.