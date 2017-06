Frygt for lønkrig: Hård kamp om it-ansatte sender lønninger i vejret - og virksomhederne kan ikke betale

Virksomheder i finanssektoren er vilde efter at ansætte it-kompetencer, og kampen om de rette medarbejdere presser lønningerne i vejret. Nu advarer stort dansk it-hus om, at lønudgifternes himmelflugt betyder, at man må afvise de gode kandidater.

Finanssektoren hungrer efter it-kompetencer, og den manglende arbejdskraft skaber så høje lønniveauer, at virksomheder ofte ikke har råd til at ansætte dem, de har brug for.Det skriver Børsen It-huset BEC, der leverer it til flere banker, jagter 90 nye ansatte i 2017, men virksomheden har flere gange måttet sige nej til oplagte kandidater, fordi det ikke var muligt at matche lønkravene."Vi kan mærke, at vi er ude at konkurrere. Især inden for visse specialistkompetencer kan der være nogle, som byder så meget mere end os, at vi ikke længere vil være med," siger Kurt Nørrisgaard, der er administrerende direktør i BEC.Ifølge Finsanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er antallet af it-folk i finanssektoren vokset med 19 procent i løbet af de sidste fire år, og fire ud af fem virksomheder på området har problemer med at rekruttere og fastholde de rigtige it-kompetencer.Og ifølge FA-direktør Mariane Dissing kan konsekvensen af de uoverskuelige lønkrav blive, at it-funktioner i danske virksomheder vil blive varetaget i udlandet."Risikoen er, at man ikke kan tiltrække den nødvendige it-arbejdskraft og så må man som virksomhed lægge den del et andet sted i verden," siger hun til Børsen.Ifølge tal fra Danmarks statistik fra 2015 tjener en it-medarbejder uden ledelsesansvar i den finansielle sektor gennemsnitligt 60.000 kroner om måneden.