Nu stiger prisen på YouSees mobilpakker - men YouSee mister stadig 150 millioner kroner

4G-sendemast hos YouSee. Foto: Uffe Weng.

1. juli hæver YouSee prisen med 10 til 20 kroner for de fleste mobilkunder på grund af de nye roaming-regler i EU. Alligevel vil YouSee ende med at miste 150 millioner kroner på bundlinjen alene i 2017.

"Vores forventning er, at vi i 2017 vil miste 150 millioner kroner på bundlinjen."

Stig Pastwa er SFO i TDC/YouSee. Foto: Teis Bruno.

"Man skal huske på, at vi har cirka 90/10 i forhold til danskere, der rejser ud, mod sydeuropæere, der rejser til Danmark. Det gør, at vi skal sende væsentlig flere penge ud, end vi får ind."

"Vi har valgt denne her tilgang, fordi det fra politisk side har været et valg, at det skal være så enkelt som muligt. Det skal ikke være sådan, at hvis man en eftermiddag er i Malmø, har man lige pludselig et abonnement, der ikke virker."

Den 15. juni trådte de nye roaming-regler i EU i kraft, og dermed bliver der sat en stopper for de omstridte roamingafgifter på ikke mindst data.Dermed kan danske telekunder tale, sende sms'er og bruge data i et andet EU-land uden ekstra omkostninger end den pris, man allerede har betalt for mobilabonnementet.Allerede i april meddelte YouSee dog, at konsekvensen er, at selskabet fra den 1. juli hæver prisen for de fleste mobilkunder med 10 til 20 kroner om måneden."Det skyldes blandt andet, at YouSee skal ud og købe mere data hos udenlandske teleoperatører," oplyste selskabet dengang . Siden har de fleste andre danske teleselskaber valgt også at hæve deres priser.Men selvom de fleste YouSee-mobilkunder altså skal betale 10 til 20 kroner mere om måneden fra den 1. juli, ender landets største teleselskab alligevel med en stor millionregning på grund af de nye roaming-regler."Vores forventning er, at vi i 2017 vil miste 150 millioner kroner på bundlinjen," fortæller koncerndirektør og CFO i TDC Group og YouSee, Stig Pastwa, til Computerworld.Stig Pastwa forklarer samtidig, hvordan YouSee er kommet frem til, at mobilpakkerne skal stige med netop 10 til 20 kroner."Der er taget nogle politiske valg i forbindelse med at tilbyde roaming, så alle kan bruge det, når de rejser rundt i Europa. Det betyder blandt andet, at man har sat en en pris på, hvor meget, man skal betale til andre operatører, når man bruger roaming - det er 57 kroner (per gigabyte, red.).""Vores beregninger viser - ud fra, hvad vi tror, at vores kunder vil komme til at forbruge - at det kommer til at koste os 150 millioner kroner. Det er, selvom vi har lavet moderate prisstigninger på 10 til 20 kroner.""Så det kommer til at koste penge, at man har lavet denne her politisk styrede prissætning af, hvad vi skal betale," siger Stig Pastwa, da Computerworld er på besøg hos YouSee i Københavns Sydhavn.Stig Pastwa blev CFO i TDC i 2016, hvor han kom til telekoncernen fra en tilsvarende stilling i Codan/Trygg-Hansa. Han har også tidligere haft topstillinger i både Saxo Bank, A.P. Møller Mærsk og DSB.Stig Pastwa forklarer, hvorfor EU's roaming-regler især rammer de danske teleselskaber:"Man skal huske på, at vi har cirka 90/10 i forhold til danskere, der rejser ud, mod sydeuropæere, der rejser til Danmark. Det gør, at vi skal sende væsentlig flere penge ud, end vi får ind."YouSee har valgt at hæve priserne for de fleste kunder, mens få danske selskaber har valgt at indføre abonnementer, hvor prisen fastholdes - men hvor mobilen så til gengæld kun virker i Danmark."Hovedparten af vores abonnenter vil opleve denne her prisstigning," fortæller Stig Pastwa."Vi har valgt denne her tilgang, fordi det fra politisk side har været et ønske, at det skal være så enkelt som muligt. Det skal ikke være sådan, at hvis man en eftermiddag er i Malmø, har man lige pludselig et abonnement, der ikke virker.""Vi mener, at en stigning på 10 til 20 kroner for at få denne her mulighed er en overkommelig størrelse, selvom vi også godt er klar over, at det er et konkurrencepræget marked, vi er i. Vi mener, at det er en rimelig afvejning af det," lyder det fra finansdirektør Stig Pastwa.Med de nye regler og vilkår tillader YouSee i dag mobilkunderne fri roaming i 36 lande i Europa. Her lyder vilkårene:"Du kan bruge op til 10 GB data i de 36 lande, dog aldrig mere data end det, der er inkluderet i dit abonnement."YouSee har samtidig meddelt, at kunderne har adgang til 4G-nettet i 34 af 36 lande i Europa.