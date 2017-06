Det britiske parlament ramt af cyber-angreb: Politikere låst ude af email-konti

Ukendte gerningsmænd har i weekenden udført et målrettet cyberangeb mod politikere i det britiske parlament. Efterretningstjenester mistænker Rusland.

Det britiske parlament har i weekenden været udsat for et målrettet cyberangreb, der gik direkte efter adgang til politikeres email-konti.Knap 90 emailadresser tilhørende medlemmer af parlamentet blev kompromitteret, og de it-ansvarlige blev nødt til helt at lukke for ekstern adgang til parlamentets emails.Ifølge en talsmand fra parlamentet bliver det angrebne netværk brugt af alle medlemmer af parlamentet, heriblandt premierminister Theresa May, og de kompromitterede mailkonti har kun været beskyttet af "svage" kodeord uden to-faktor-godkendelse."De kompromitterede mailkontis ejermænd bliver løbende kontaktet, og vi er ved at undersøge, om data er gået tabt eller blevet stjålet," siger han til den britiske avis The Guardian Ifølge de britiske efterretningstjenester, der nu undersøger sagen, er det meget sandsynligt, at en statslig aktør står bag angrebet."Der var tale om et brute force-angreb, og det var tilsyneladende statsstøttet," siger en efterretningskilde til The Guardian og tilføjer, at man lige nu mistænker Rusland og Nordkorea."Men med cyberangreb er det notorisk svært at tildele skylden til en specifik aktør."Rusland er mistænkt for at være indblandet i en række kontroversielle cyberangreb på andre lande, hvor et angiveligt forsøgt på at påvirke den amerikanske valgkamp sidste år og den franske ditto i år har fået mest opmærksomhed.Den russiske hackergruppe Fancy Bear, der menes at være tilknyttet Putin-styret mistænkes også for at have hacket det danske forsvar gennem flere år via phishing-angreb på dårligt beskyttede email-konti.