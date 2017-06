Lars Frelle om sine fem år i Digitaliseringsstyrelsen: "Jeg synes, jeg har nået mange ting" - her er det største

Foto: Finansministeriet

Interview. Borgerne kommunikerer i dag hovedsageligt digitalt med det offentlige. Og selvom nogle grupper i samfundet bøvler med deres NemID og de digitale systemer, så er det noget, der gør den afgåede direktør for Digitaliseringsstyrelsen stolt

"Nu har vi fået flyttet papirerne over på en digital kanal, og det rummer et enormt perspektiv for at gøre tingene smart og let for borgerne." Lars Frelle-Petersen

For mange danskere har det lille sammenfoldede NemID-papkort indtaget en fremtrædende plads i pungen.



Det laminerede papkort spiller mange dage en langt mere centralt rolle end det ellers ikoniske gule sygesikringsbevis gør. Det er et af beviserne på, at vi som borgere i langt højere grad varetager kommunikationen med det offentlige på digital vis.



Det vækker stolthed hos Lars Frelle-Petersen, der igennem de seneste fem år har siddet som direktør i Digitaliseringsstyrelsen og blandt andet har ledt slaget mod rudekuverter og offentlige breve.



"Jeg synes, jeg har nået mange ting. Det største er, at vi i høj grad har nået 80-procents-målsætningen om at få digitaliseret kommunikationen mellem borgerne, virksomhederne og den offentlige sektor," siger han.



Mandag fratrådte Lars Frelle så sin stilling som direktør i Digitaliseringsstyrelsen, som han indtog for knap fem år siden.



I stedet indtrådte han i går som afdelingschef i Finansminsteriet, hvor han blandt andet skal bistå innovationsminister Sophie Løhde (V) i hendes daglige arbejde.

Lars Frelle-Petersens CV 2017- : Afdelingschef i Finansminsteriet



2012-2017: Direktør i Digitaliseringsstyrelsen



2011-2012: Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen



2011: Vicedirektør i Økonomistyrelsen



2006 - 2011: Kontorchef/digitaliseringschef Finansministeriets departement



2005: Programchef i Videnskabsministeriet



2001 - 2005: Specialkonsulent/chefkonsulent Finansministeriets departement