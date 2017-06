Finansverdenens forsvar kollapser - nu udfordres bankerne af helt nye modstandere, der har data som våben

Jeppe Rindom (th) stiftede i 2013 Pleo sammen med Niccolo Perra (tv), og de har begge en fortid hos den danske iværksættersucces Tradeshift.

Der er brug for en transformation i den internationale bankverden, hvis verdens finansgiganter ikke skal udkonkurreres af it-virksomheder.

I 2015 stiftede han Pleo sammen med italienske Niccolo Perra, og de har en fælles fortid i den danske startup Tradeshift.





De barrierer, der tidligere betød, at kun få iværksættere havde succes med at etablere sig i finansverden, er kollapset.Derfor kan nogle af verdens største banker nu imødese en fremtid, hvor deres status er truet og de i sidste ende ophører med at være relevante i brugernes øjne.Det var budskabet fra Anthony Jenkins, tidligere group CEO for den britiske storbank Barclays, da han indtog scenen på Europas største fintech-konference, der løb af stablen i Bella Center i København i denne uge.Her argumenterede Anthony Jenkins for, at det er evnen til at udnytte og anvende data, der kommer til afgøre, hvem der bliver fremtidens vindere og tabere i finansverdenen. Og det er langt fra givet, at det er en etableret spiller i finansverdenen, der er vinder i det spil.Derfor slog Anthony Jenkins også fast, at bankerne skal bevæge sig endnu hurtigere end i dag, hvis de ikke vil ende som en simpel leverandør af kontoudtog."Der er en klar erkendelse blandt de bank-direktører, som jeg taler med, at der ikke bare er brug for innovation, men for en transformation," sagde han på scenen.En af de folk, der i disse år udfordrer bankerne er den danske iværksætter Jeppe Rindom, der er stifter af fintech-virksomheden Pleo."Vores mål er at bygge en stor forretning, der kan gøre et godt indhug i dele af bankernes forretning på b2b-markedet," siger han til Computerworld.Deres ambition er, at det skal være lettere for virksomheder at håndtere og administrere kreditkort, og i forsøget på at virkeliggøre den ambition har Pleo netop fået tilført 40 millioner kroner i en kapitalrunde.I dag foregår op mod 75 procent af en virksomheds transaktioner via kort, mens det for 10 år siden blot var omkring 25 procent af alle transaktioner, lyder det fra Jeppe Rindom.En tendens som bankerne indtil videre ikke har formået at adressere med en løsning.Jeppe Rindom vurderer derfor også, at fintech-iværksætterne i dag nyder godt af, at bankerne - med få undtagelser - i gennem årene har sovet i timen."Vores mål har været at give en rigtig god produktoplevelse til alle, uanset hvilken bank de bruger. Vores produkt kunne ligeså godt være blevet lanceret af en bank, men det er vores held, at de ikke tænker på den måde," siger han."Nu tror jeg, at der er meget få banker i Danmark, der har en størrelse, hvor de kan løfte en produktudviklingsopgave som denne. Men det er sandsynligt at nogle banker på et tidspunkt kommer med en løsning, som kan noget af det samme. Men her må vi bare stole på, at vi på det tidspunkt er meget længere fremme."Det som mange fintechs startups ifølge Jeppe Rindom er gode til - og mange banker har forsømt - er, at de formår at tage en velkendt finansiel teknologi og tilfører den en overlegen brugeroplevelse."Der er ofte tale om eksisterende processer, der bliver gjort 10 gange bedre via user experience," fortæller han."Vi oplever selvfølgelig, at der er et pres, og vi ser lige nu, at de store finansielle koncerner helt oppe på bestyrelseniveau bliver sat under pres for at lave nogle digitale væddemål. Men det er også det, der gør os interessante. Når vi taler med investorer, kan de godt se, at vi er inde og innovere på nogle store aktørers banehalvdel, og det er netop derfor, at vi har deres opmærksomhed," siger han.Bankerne er i disse år meget optaget af at tage ved lære af de metoder, der anvendes i startup-virksomhederne.Jeppe Rindom ser, at bankerne - med varierende succes - anvender en række forskellige metoder.Jeppe Rindom fremhæver Danske Bank og den spanske storbank BBVA, som eksempler på to banker, der har valgt en relativ succesrig strategi."BBVA investerer i øjeblikket meget store summer i en lang række nye teknologier, mens vi ser at Danske Bank har valgt en strategi, hvor de godt ved, at de ikke kan innovere på alle områder, men i stedet opretter en ekstern udviklingsafdeling, der har til opgave at lave nogle få, men store '," siger han.Til gengæld ser han også, at der er mange banker der i øjeblikket famler i blinde."Det er banker, hvor de godt ved, at der er noget der hedder digitalisering, og de ved, at deres bestyrelsen kræver at de gør noget, og så ender de med at invitere startups ind i en accelarator, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal gøre.""Vi ser også, at der er en lang række banker, der har travlt med at fortælle, at de er åbne overfor at indgå partnerskaber med startups, men i praksis ender det med, at der aldrig sker noget," siger han.Jeppe Rindom vurderer, at mange banker lider under, at de har svært ved tiltrække den højtkvalificerede it-arbejdskraft, der har sans for at skabe de gode brugeroplevelser.For medarbejdere i denne kategori er det naturligt at rette blikket mod virksomheder, der som Pleo har deres udgangspunkt i software- og startup-verdenen."Vi nyder godt af, at vi kan tiltrække de ypperste indenfor softwareudvikling og design. Det ligger ikke så naturligt for denne type folk at søge ind hos en bank, selvom vi må erkende at Danske Bank har haft en vis succes med at tiltrække denne type arbejdskraft," siger han.Pleo er indtil videre tilgængelig i Danmark og i Storbritannien, og ifølge Jeppe Rindom planlægger virksomheden at gå ind i et tredje land inden årets udgang.