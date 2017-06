Kæmpebøde til Google: Skal betale 18 milliarder kroner i bøde til EU

Opdateret: Google skal betale 18 milliarder kroner til EU i bøde for at have fiflet med sine søgeresultater. Kan stå overfor stor følgestraf.

2,42 milliarder euro - eller 18 milliarder kroner.Så meget skal Google betale i bøde til EU for at have pillet ved sin søgealgoritme på en måde, der har givet store fordele til Googles egne tjenester inden for shopping og prissammenligninger, Google Shopping og Google Product Search."Googles strategi for selskabets sammenlignings-tjenester har ikke kun handlet om at tiltrække kunder ved at gøre produktet bedre end konkurrenternes. Google har sørget for, at andre selskaber ikke har fået mulighed for at konkurrere og innovere på området. Og vigtigst: Google har forhindret, at europæiske forbrugere frit kunne vælge mellem tjenester," lyder det fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R).I et tweet fastslår hun, at Google har givet 'ulovlige fordele' til egne tjenester, og det skal stoppes.Ifølge Bloomberg har Google nu 90 dage til at ændre sin adfærd på området.Sker det ikke, skal moderselskabet Alphabet betale op til fem procent af den daglige, globale omsætning i dagsbøder, hedder det.Googles sammenligningstjeneste blev søsat i 2008 og har siden altid haft en fremtrædende plads i søgeresultaterne på Googles søgemaskiner.Til gengæld har først kunne se konkurrenternes resultater fra side fire i søgeresultaterne, hvilket er så langt tilbage, at det i praksis er en død side. 95 procent af alle klik bliver nemlig leveret på side et af søgeresultat-listen.Sagen har været i gang siden 2010, og tidspunktet for bøden er iøvrigt ikke atypisk, da EU også tidligere har udstedt bøder op til sommerferien for at sikre maksimal omtale.Der kan i fremtiden ventes flere afgørelser fra EU angående Google, i det EU for tiden også gransker Googles Android-software samt AdSense-annoncerings-tjeneste.EU mistænker Google for at tvinge telefon-producenter til at installere Google-produkter i deres versioner af Android.Google har tidligere blankt afvist beskyldningerne fra EU og peget på, at selskabet istedet 'øger valgmulighederne for europæiske forbrugere og tilbyder værdifulde muligheder.'Det kan du læse mere om her: