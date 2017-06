Google efter kæmpebøde: Er uenig og overvejer at anke: "Gavner både os, brugere og annoncørerne"

Google er ikke enig i grundlaget for kæmpebøde fra EU for konkurrence-forvridning. "EU undervurderer værdien' af Googles tjenester.

Google erklærer sig helt uenig med EU's begrundelser for at have udstedt en bøde på 18 milliarder kroner til søgegiganten for konkurrence-forvridende adfærd.EU mener, at Google systematisk og gennem mange år har sørget for at fremme sine egne prissammenlignings-tjenester på den kendte søgetjeneste.Til gengæld er konkurrererende prissammenlignings-tjenester blevet skubbet helt om på side fire af søgeresultaterne.For Google handler det imidlertid om at give brugerne den bedste service, fremgår det af et blogindlæg fra juridisk chef, Kent Walker, under titlenHer skriver han, at EU-Kommissionen ‘undervurderer værdien af' at kunne sætte forbrugerne i ‘hurtig og nem' kontakt med alverdens leverandører af produkter, som de leder efter."Vores data viser, at folk normalt foretrækker links, der fører dem direkte til de produkter, som de ønsker - og ikke til websites, hvor de skal gentage deres søgninger," skriver han.Kent Walker skriver, at Googles shopping-resultater efter hans opfattelse er ‘nyttige.'"Det gavner både os, brugere og annoncører at vise annoncer, der inkluderer billeder, ratings og priser. Og vi viser dem kun, når dit feedback viser os, at de er relevante," skriver han.Han peger desuden på, at der i høj grad er konkurrence på markedet - ikke mindst fra Amazon."På den baggrund er vi ikke enige i dagens konklusioner. Vi vil nu gennemgå kommissionens beslutninger nøje og overveje at anke. Vi ser frem til fortsat at argumentere for vores sag," skriver han.