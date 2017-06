Mærsk ramt af kæmpe cyberangreb: Massive problemer med it-systemer på tværs af lande og afdelinger

Artiklen opdateres løbende: Mærsk meddeler, at flere it-systemer er nede netop nu på grund af et omfattende cyberangreb, og at det rammer bredt på tværs af lande og afdelinger.

Annonce:



Annonce:

Mærsk er tirsdag eftermiddag ramt af store it-problemer på grund af et omfattende cyberangreb.



It-systemer er som følge af angrebet sendt til tælling på tværs af lande og afdelinger:



"Vi kan bekræfte, at Mærsk it-systemer er nede på tværs af flere lokationer og forretningsenheder," oplyser Mærsk.



"Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge situationen," skriver selskabet på Twitter under Mærsks hoved-profil.



Samtidig kan man under Mærsk Line læse:



"Vi bekræfter, at nogle Mærsk it-systemer er nede. Sikkerheden i forhold til vores kunders forretninger og vores folk er vores topprioritet."



Det er et cyberangreb

Mærsk oplyser klokken 15:00 på Twitter og Facebook, at der er tale om et cyberangreb.





We can confirm that Maersk IT systems are down across multiple sites and business units. We are currently assessing the situation. — Maersk (@Maersk) 27. juni 2017

We confirm some Maersk IT systems are down. The safety of our customers' business and our people is our top priority. Updates to follow. — Maersk Line (@MaerskLine) 27. juni 2017

Mærsk-afdelinger i lande som Danmark, Storbrittanien, Irland, Panama og Venezuela melder om problemer på grund af cyberangrebet.Eksempelvis skriver Mærsk Line UK:I flere medier kædes Mærsks aktuelle it-problemer sammen med et stort hackerangreb, der netop i dag har ramt blandt andet et ukrainsk energiselskab og et russisk olieselskab.Mere konkret nævnes også ransomware som en mulig forklaring på problemerne, men det er ikke bekræftet via Mærsks officielle kanaler.