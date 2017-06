Dansk sikkerhedsekspert: Bølge af ransomware-angreb i gang netop nu

En global bølge af ransomware-angreb hærger netop nu, lyder det fra en dansk sikkerhedsekspert.

It-systemer over hele verden er i øjeblikket ramt af en bølge af ransomware-angreb.Det oplyser den danske sikkerhedsekspert Jens Monrad fra it-sikkerhedsfirmaet FireEye.Ifølge Jens Monrad har FirEye registreret, at it-systemer i Rusland, Ukraine, England og Spanien er ramt.Nyhedsbureauet Reuters oplyser, at den statslige ukrainske flyproducent Antonov er blandt de virksomheder, der er ramt af cyber-angrebet.Danske Mærsk er øjeblikket også ramt af et omfattende cyberangreb, men Jens Monrad kan ikke udtale sig om, hvorvidt det er relateret til den aktuelle bølge af angreb."Vi ser i øjeblikket en række rapporter om en bølge af ransomware-angreb, der har held til at udnytte en kendt eller ukendt sårbarhed til at sprede sig selv," siger han og uddyber:"Vi har endnu ikke et komplet billede af, hvad der er i gang, men vi er netop nu i gang med at analysere skadelig kode med relation til angrebet. Det eneste, vi på nuværende tidspunkt ved, er, at beløbsstørrelsen lyder på 300 dollars.""Det afhænger jo af, hvad formålet med angrebet er. Vi kan endnu blot gisne om, hvorvidt målet er penge, eller om målet er noget andet," siger han.I maj blev it-systemer over hele verden ramt a ransomware-angrebet WannaCry.Her blev de ramte også afkrævet et relativ beskedent beløb, men efterfølgende har både den amerikanske efterretningstjeneste NSA og den britiske efterretningstjenste GCHG udpeget den nordkoreanske efterretningstjeneste , RGB, som afsender af ransomware-ormen.