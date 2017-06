Sådan kan Petya-ransomwaren være blevet spredt til virksomheder verden over

Petya-ransomwaren har ramt over 2.000 virksomheder i hele verden, men størstedelen af angrebene har ramt Ukraine, og det er der måske en grund til.

Annonce:



Annonce:

En ny type ransomware spreder sig i disse dage over hele verden og lægger både virksomheder og statsstyrede systemer ned på stribe.Blandt andet er Mærsk blevet hårdt ramt af Petya-ransomwaren, men størstedelen af angrebene finder sted i enten Ukraine eller Rusland.Det viser en oversigt foretaget af Kaspersky Labs , der har registreret over 2.000 angreb d. 27 juni, hvilket formodentligt er steget siden.Og de mange angreb i Ukraine og Rusland kan måske forklares med, hvor angrebet stammer fra.I hvert fald mener Kaspersky Labs og Talos Intelligence , at den ondsindede software er sket via en forfalsket opdatering fra det ukrainske softwareselskab MeDoc, der udvikler regnskabssoftware.60 procent af alle Petya-angreb har fundet sted i Ukraine, og store dele af det ukrainske infrastruktur, heriblandt landets centralbank og største lufthavn, er ramt.Tilsyneladende har et forfalsket certifikat gemt i en opdatering fra MeDoc givet fri adgang for Petya til virksomhedernes systemer, og er Petya først kommet ind i systemet, har ransomwaren via Windows’ netværksværktøjer haft frit lejde til at sprede sig på hele netværket.MeDoc afviser beskyldningerne , men flere it-sikkerhedseksperter peger på det fundne certifikat som bevis.I mellemtiden har Petya spredt sig til både USA og Asien. Den største container-havn i Indien styret af A.P. Møller-Mærsk er også blevet ramt og kan hverken læsse eller modtage containere ifølge Bloomberg Petya krypterer indholdet på den ramte computer og kræver beskedne 300 dollars i bitcoins for at låse indholdet op per ramt computer.Umiddelbart har Petya ikke noget med WannaCry-angrebet, der ramte globalt for en måned siden.