Nye opdateringer fra Mærsk: Ramt af Petya-ransomwaren - nu handler det om at minimere skaden

Det var Petya-ransomwaren, der sendte it-systemer i Mærsk-koncernen til tælling. Nu førsøger selskabet at begrænse skaden.

Allerede over frokost tirsdag meddelte Mærsk på sin hjemmeside og på de sociale medier, at systemer var nede på tværs af lande og afdelinger.



Senere på eftermiddagen erkendte Mærsk også, at der var tale om et cyberangreb, men først klokken 22:45 om aftenen oplyste Mærsk, at det - som ventet af de fleste - er Petya-ransomwaren, der er årsag til de mange problemer.



Den seneste opdatering fra Mærsk er udsendt klokken 23:00 tirsdag aften.



Forsøger at mimimere skaden

Her understreger Mærsk, at man nu forsøger at "håndtere situationen og minimere den konsekvens, den har for vores kunder og partnere."



"We can confirm that on Tuesday 27 June, A.P. Moller - Maersk was hit, as part of a global cyber-attack named Petya, affecting multiple sites and select business units."



"We are responding to the situation to contain and limit the impact and uphold operations."



Blandt de meget konkrete konsekvenser af Petya-ransomwaren er, at en af A.P. Møller - Mærsks havne i Indien ifølge Bloomberg i øjeblikket er helt sendt til tælling. Man kan tilsyneladende ikke registrere, hvilke containere der hører til hvor og hos hvem.Flere medier skriver, at i alt 75 havneterminaler rundt omkring i verden nu er ramt.Når man her onsdag morgen forsøger at tilgå APM Terminals på www.apmterminals.com , mødes man af en fejl-side med beskeden:Computerworld forsøger at få et interview med Mærsk om den aktuelle Petya-situation.