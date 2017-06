Nye opdateringer fra Mærsk: Ramt af Petya-ransomwaren - nu handler det om at minimere skaden

Det var Petya-ransomwaren, der sendte it-systemer i Mærsk-koncernen til tælling. Nu førsøger selskabet at begrænse skaden.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Mærsk-koncernen var tirsdag præget af omfattende it-problemer efter et kæmpe cyberangreb.Allerede over frokost tirsdag meddelte Mærsk på sin hjemmeside og på de sociale medier, at systemer var nede på tværs af lande og afdelinger.Senere på eftermiddagen erkendte Mærsk også, at der var tale om et cyberangreb, men først klokken 22:45 om aftenen oplyste Mærsk, at det - som ventet af de fleste - er Petya-ransomwaren, der er årsag til de mange problemer.Den seneste opdatering fra Mærsk er udsendt klokken 23:00 tirsdag aften.Her understreger Mærsk, at man nu forsøger at "håndtere situationen og minimere den konsekvens, den har for vores kunder og partnere."Blandt de meget konkrete konsekvenser af Petya-ransomwaren er, at en af A.P. Møller - Mærsks havne i Indien ifølge Bloomberg i øjeblikket er helt sendt til tælling. Man kan tilsyneladende ikke registrere, hvilke containere der hører til hvor og hos hvem.Flere medier skriver, at i alt 75 havneterminaler rundt omkring i verden nu er ramt.Når man her onsdag morgen forsøger at tilgå APM Terminals på www.apmterminals.com , mødes man af en fejl-side med beskeden: