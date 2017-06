Mailproblemer gør det umuligt at få dekrypteret filer efter stort ransomware-angreb

It-kriminelle bag den nye ransomware-bølge kræver 300 dollars i bitcoins for at dekryptere de ramte harddiske, men på grund af mailproblemer bliver det svært at få låst sine filer op.

Skærmen man mødes af, hvis man er ramt af den nye Petya-ransomware. Foto: Kaspersky Labs.

Mailen lukket

Tusinder af pc’er verden over er blevet ramt af den seneste bølge af ransomware.Petya er navnet på ransomwaren, og blandt andet er danske Mærsk ramt, hvor flere store containerhavne verden over har været lammet på grund af angrebet.De kriminelle bag Petya kræver bitcoins svarende til 300 dollars for at låse filerne op igen, men allerede nu kan det vise sig at blive besværligt.Det skriver The Verge. De it-kriminelle har nemlig lavet en fejl i forbindelse med opkrævningen af løsesummen.Tidligere har kriminelle opsat en unik bitcoin-wallet til hver enkel inficeret maskine, så det let kan identificeres, hvem der har betalt eller ej. Folkene bag Petya har i stedet en samlet bitcoin-wallet, som ofrene sender pengene til og skal derefter sende et unikt ID-nummer til en bestemt mailadresse for at bevise, at man har betalt.Først derefter modtager ofrene en dekrypteringsnøgle for at kunne åbne filerne igen.Problemet er, at den mailadresse allerede nu er blevet spærret af Posteo, hostingselskabet bag mailen. Posteo udtaler, at "Posteo ikke tolererer misbrug på sin platform,” og har gjort det umuligt for gruppen både at læse og svare på beskeder modtaget på mailadresssen.Det betyder, at selv hvis man betaler de 300 dollars i bitcoins til Petya-bagmændene har man ingen mulighed for at bevise overfor de kriminelle, at man har betalt, og kan derfor ikke modtage nøglen til at dekryptere sit system.