Mærsk har isoleret Petya-angrebet: Sådan skal systemerne vækkes til live igen

Petya-angrebet er nu isoleret, meddeler Mærsk, der er i gang med at planlægge, hvordan systemer og data kan gendannes. Se spritny opdatering fra Mærsk her.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Onsdag formiddag meddeler Mærsk, at man har fået isoleret Petya-angrebet.Selskabet oplyser dog samtidig, at Petya-angrebet, der ramte tirsdag, fortsat betyder, at it-systemer er nede på tværs af adskillige lokationer og afdelinger, men at man nu planlægger genoprettelsen.“Vi har isoleret problemet og arbejder på en teknisk recovery-plan med vigtige it-partnere og globale sikkerhedsvirksomheder.““Vi har lukket et antal systemer ned for at hjælpe med at begrænse problemet,” lyder det i en ny orientering fra Mærsk på selskabets hjemmeside og sociale medier.Mærsk oplyser samtidig, at Petya på nuværende tidspunkt ikke påvirker driften i Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers, Maersk Training, Svitzer og MCI.“Der er taget forholdsregler for at sikre den fortsatte drift.”“Maersk Line-fartøjerne er manøvredygtige, kan kommunikere, og besætningen er sikret. APM Terminaler er påvirket i en række havne,” skriver Mærsk.“Vi fortsætter med at vurdere og håndtere situationen for at minimere konsekvensen af den nuværende situation for vores forretningsområder, kunder og partnere."“Business continuity-planer implementeres og prioriteres. Den samlede konsekvens for vores virksomhed bliver vurderet," skriver Mærsk i en orientering onsdag morgen på selskabets hjemmeside og de sociale medier.