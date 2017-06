Opkøbt af NNIT for en måned siden: Nu tikker million-ordre ind hos Scales

Foto: Privat

Scales har vundet sit første offentlige udbud, efter virksomheden for en måned siden kom under vingerne på mægtige NNIT, der i maj købte butikken for 122 millioner kroner.

ontrakt på udvikling og etablering af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, som netop er blevet underskrevet.



Ordren har en værdi på 25 millioner kroner, og selvom det ikke er den største, der bliver afgivet i det offentlige i år, så vækker den glæde hos direktøren for Scales.



"Vi er stolte af at kunne leve op til Sundhedsdatastyrelsens skarpe kriterier, herunder deres høje kvalitetskrav. Systemet kan blive grundstenen for indberetningssystemet i det offentlige sundhedsvæsen," siger Jesper Outze."



Ordren løber i første omgang over de kommende fem år, men i udbudsmaterialet understreges det, at der er mulighed for at ordren kan forlænges.



Fakta om Scales Scales Group er specialiseret i Dynamics-løsninger og har for tiden har 113 medarbejdere i Danmark og Norge fordelt i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Oslo.



Selskabet omsatte i fjor for 116 millioner kroner og landede et driftsoverskud på 15 millioner kroner.



Virksomheden blev i maj måned 2017 opkøbt af NNIT, der betalte 122 millioner kroner for Scales.



Seks uger skulle der gå, fra NNIT lagde 122 millioner kroner på bordet i forbindelse med opkøbet af Scales, før de første resultater begynder at vise sig.Scales har nemlig vundet sit første offentlige udbud. Det drejer sig om en kFor en måned siden mødtes Scales-toppen med ledelsen i NNIT på et hotel i det centrale København.Her indgik man en opkøbsaftale til en værdi af 122 millioner kroner, hvilket vakte glæde hos de ledende skikkelser i Scales, der kunne vende hjem til deres familier med den glæderlige nyhed.