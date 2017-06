Huawei lancerer Honor 9 i Danmark: Her er priser og lanceringsdato

Huaweis søsterbrand Honor har lanceret sin nyeste Honor-telefon, der er nummer ni i rækken: En interessant Android-telefon med et godt kamera.

Huawei har lanceret sin nyeste og niende smartphone under søsterbrandet Honor i Danmark.Honor 9, hvis navn på dansk mest af alt lyder som... fornøjelige selvstudier... er en telefon med ganske fine specifikationer til en fornuftig pris.Den har blandt andet en fem tommer FullHD-skærm, et Kirin 960-chipsæt fra Huawei selv, 4/6 gigabyte RAM, 64/128GB lagerplads og lynhurtig opladning af det 3.200 mAh store batteri.Derudover har telefonen også Huaweis specielle dobbeltløbede kamera. Det ene kamera har en 20 megapixel monokrom-sensor, og den anden har 13 megapixel farvesensor.Begge kameraer fanger et billede, hvorefter data blandes fra begge og giver fotos med en bedre og mere realistisk farvegengivelse.Huawei fortæller, at man havde overvejet at skifte navnet, men da det kun er for os danskere, at navnet har seksuelle undertoner, valgte man at lade være.Både kamera, skærm og processor er dog set før i en Huawei-telefon.Processoren, Kirin 960, finder du både i Huawei P10 fra april, men også i Mate 9 Pro fra oktober sidste år, der var Huaweis absolutte bedste smartphone.Både kamera og skærm minder også om, hvad du finder i den nye P10-telefon fra Huawei, omend skærmen er en smule større på Honor 9.Den største forskel er udseendet. Honor 9 har et mere skinnende design, der minder lidt om sidste års Samsung S7, og bagsidens glans får lyset til at spille.Den nye Honor 9 får en pris på 3.999 kroner og sælges i første omgang via Proshop og Elgiganten i Danmark fra 15. august.En specifikationsmæssigt næsten identisk Huawei P10 koster stadig omkring 4.500 kroner.Med en pris lægger Honor 9 sig tæt på ad den netop lancerede OnePlus 5-smartphone.Forvent en test på Computerworld inden for de kommende to uger.