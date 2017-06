Det skal du gøre, hvis du bliver ramt af Petya-ransomwaren

“Det vigtigste overhovedet er at have en plan, for tid er virkelig altafgørende her", siger sikkerhedsekspert Peter Kruse fra CSIS.

En ny ransomware-bølge, der går under navnet Petya, ruller i disse dage hen over hele verden.Mindst 2.000 angreb er blevet registreret verden over, hvor blandt andet virksomheder som Mærsk, den ukrainske centralbank og det britiske reklamebureau WPP er blevet ramt.Man har sågar sat overvågningen af Tjernobyl-værket i Ukraine på manuel for at undgå, at det også skulle rammes.Det er en ransomware-bølge, der hovedsageligt rammer større virksomheder, hvilket skyldes den måde, ormen spredes på. Det sker via en enkel usikker pc, som derefter kan sprede sig via Microsofts netværksværktøjer og indsamle brugernavne og adgangskoder, hvorefter hele netværket er ramt.Petya benytter den samme sårbarhed som indgangsbillet som den tidligere WannaCry-ransomware for en måned siden, og allerede dengang udsendte Microsoft en opdatering, der lukkede hullet.Derfor undrer det også Peter Kruse, at der stadig er så mange maskiner, der kan rammes i dag.“WannaCry-angrebet var et wakeup-call til alle, og mange blev kaldt ind på arbejde for at kunne reagere og opdatere maskiner for at undgå, at det kunne ske igen. Derfor er det også mærkeligt, at der er så mange, som i dag kan rammes af ransomware, der benytter præcis den samme metode,” siger Peter Kruse, sikkerhedsekspert hos CSIS.Læs også:Hvis du skulle blive ramt af Petya-ransomwaren, foreslår både Peter Kruse, men også sikkerhedsekspert Jens Monrad fra Fireeye, en række tiltag.Begge nævner, at du skal have en beredskabsplan, der kan eksekveres øjeblikkeligt, når cyberangrebet rammer.“Det vigtigste overhovedet er, at have en plan, for tid er virkelig altafgørende her. Det er vigtigt, at medarbejdere i virksomheden ved, hvordan de skal reagere, og hvem de skal kontakte,” forklarer Jens Monrad til Computerworld.Derudover er det første skridt at fjerne alle computere fra netværket, da ormen spredes lokalt. Hvis man reagerer hurtigt nok, kan man stoppe spredningen.Skulle man være så uheldig, at computere bliver ramt og låst af ransomwaren, har du reelt set kun en mulighed med den pågældende computer.Ud over at begge eksperter altid fraråder at betale løsesum, er det heller ikke længere muligt, da de it-kriminelles mailadresse er blevet lukket.I stedet fortæller Peter Kruse fra CSIS, at du må affinde dig med, at alt skal geninstalleres.“Petya ser ud til at inficere Master Boot Record (MBR), og det gør det svært at genskabe maskinen. Det man skal gøre er at riste maskinen, altså gennemføre et fuldt image-backup. Du har ikke andre muligheder,” siger Peter Kruse.