Danske teleselskaber på bar bund inden sommerferien: Vil danskerne skrue vildt op for dataforbruget til sommer?

Der vil blive holdt godt øje med danskernes dataforbrug hos de danske teleselskaber denne sommer.Det skyldes, at dataforbruget bliver afgørende for den regning, som teleselskaberne ender med, efter at EU’s nye roaming-regler trådte i kraft den 15. juni.Med EU’s indgreb er der sat en stopper for roaming-afgifter på ikke mindst data, når man som EU-borger rejser til et andet land i EU/Europa og bruger mobilnettet i det pågældende land.Det er godt nyt for danske mobilbrugere, der nu kan tale, sende sms'er og bruge data i et andet land i Europa uden ekstra omkostninger end den pris, man allerede har betalt for mobilabonnementet.Det betyder dog også en ekstra-regning til de danske teleselskaber.Sagen er nemlig den, at langt flere danskere rejser sydpå om sommeren, end der er sydeuropæere, der rejser nordpå.Derfor vil danske teleselskaber langt oftere skulle betale roaming-regningen til andre landes teleseskaber end omvendt.Den lyder konkret på 57 kroner per gigabyte, hvilket også er bestemt af EU.Flere danske teleselskaber har derfor hævet priserne på deres abonnementer med 10 til 20 kroner for at undgå, at den regning, der nu kommer, bliver for dyr.Det interessante er så, at ingen ved, hvor meget danskerne reelt kommer til at forbruge af data, når de i de kommende uger og måneder rejser til lande som Frankrig, Spanien og Italien.Dermed er det også umuligt at sige, hvor meget dataroamingen præcis vil koste de danske teleselskaber - og dermed om prisstigningerne på mobilabonnementerne er i en passende størrelse.Hos landet største teleselskab, YouSee, skal de fleste mobilkunder fra den 1. juli betale 10 til 20 kroner mere om måneden. Alligevel budgetterer YouSee med at stå med en stor millionregning, når sommeren er forbi:"Vores beregninger viser - ud fra, hvad vi tror, at vores kunder vil komme til at forbruge - at det kommer til at koste os 150 millioner kroner. Det er, selvom vi har lavet moderate prisstigninger på 10 til 20 kroner,” fortalte koncerndirektør og CFO i TDC Group og YouSee, Stig Pastwa, tidligere på ugen til Computerworld."Så det kommer til at koste penge, at man har lavet denne her politisk styrede prissætning af, hvad vi skal betale," lød det videre fra Stig Pastwa fra YouSee.Med til historien om de nye roaming-regler hører også, at der ikke er tale om, at man nu har ubegrænset adgang til data i andre lande i Europa.Hos YouSee kan du eksempelvis bruge op til 10 GB data i de 36 lande, der er er omfattet af reglerne - og aldrig mere data end det, der er inkluderet i dit abonnement.Lignende vilkår gælder hos de øvrige teleselskaber. Det kan du få overblikket over her:Tilbage står, at teleselskaberne endnu ikke ved, hvordan det vil påvirke dataforbruget hos mobilkunderne, når det denne sommer pludselig er gratis at roame i andre lande i Europa.Hvor man som forbruger tidligere har været tvunget til at holde igen med dataforbruget, behøver man nu ikke længere bekymre sig. Hvad kommer det til at betyde for, hvor mange gigabyte data, man henter og sender?Det er oplagt, at dataforbruget vil stige, spørgsmålet er, om det bliver så meget, som man måske umiddelbart vil forvente?Eksempelvis er gratis WiFi i dag blevet standard på mange campingpladser, hoteller og i Airbnb-lejligheder.Med andre ord vil data ikke blive sendt over mobilnetværket, hvis man er på et hotelværelse med gratis WiFi og streamer Tour de France via den teknologi.Omvendt vil nogle forbrugere måske vælge slet ikke at hoppe på WiFi, når der nu er fri roaming på mobilnettet? Det bliver naturligvis også afgørende, hvordan mobildækningen er med 3G og 4G rundt omkring i Europa.Hvordan tror du, at de nye roaming-regler vil ændre dit forbrug af data, når du er i andre lande i Europa?Afgiv din stemme herunder og uddyb gerne dit svar i debatten under artiklen.