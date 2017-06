Stor undersøgelse slår fast: Det får it-folk til at rykke mellem det private og det offentlige

Du skal ikke sætte sin lid til, at de svært eftertragtede it-specialister skifter den private kontorstol ud med et hævesænkebord i det offentlige, hvis maddingen er agilitet og fagligt fællesskab.

"Du bliver ansat på e n fleksibel arbejdsplads med højt til loftet og bliver en del af et kontor med et godt kollegialt miljø, hvor vi ofte har travlt, men altid har tid til at samarbejde og hjælpe hinanden "



Sådan forsøger Digitaliseringsstyrelsen i et jobopslag at lokke kandidater til en stilling, men det er ikke vejen frem, hvis man skal lokke folk fra det private til.



I hvert fald ikke hvis man skal tro en ny undersøgelse udarbejdet af organisationen IDA, som repræsenterer de tekniske og naturvidenskabelige akademikere.



Undersøgelsen, der er udarbejdet blandt IDA's egne medlemmer slår fast, at det ikke er buzzord som agilitet, tværfaglighed eller opgør med silotænkning, der kan få de danske it-specialister til at klappe den bærbare computer sammen og søge fra det private til den offentlige sektor eller den anden vej rundt.

Det lokker danske it-folk til et jobskifte Kilde: IDA

Halvdelen af respondenterne i undersøgelsen svarer nemlig, at bedre løn eller en bonus ville kunne få dem til at skifte sektor og dermed job. Det gælder uanset, om de er ansat i den private sektor eller hos det offentlige.Kombineret med den enorme mangel på kompetente it-folk og virksomhedernes hidsige efterspørgsel driver lønniveauet voldsomt op i øjeblikket.Foruden mere i lønningsposen eller en klækkelig bonus, så kan mere fagligt udfordrene opgaver og faglige udviklingsmuligheder også trække folk over på tværs af sektorer. Det er dog kun 42 procent, der kan fristes med den slags løfter.Over det meste af Danmark er der bred enighed om, at det primært er lønskruen, der skal have et vrid, hvis folk skal lokkes fra det private over i det offentlige eller omvendt.Det er dog ikke i tilfældet i Syddanmark. Som det eneste område i Danmark svarer respondenterne her ikke, at det er lønnen, der er den mest tillokkende faktor.I stedet vægter folk i Syddanmark en bedre balance mellem arbejdslivet og privatlivet som den mest afgørende faktor, hvis de skulle trækkes over i den modsatte sektor.Det skal dog ikke lyde som om, at man i Syddanmark fuldstændigt ser bort fra pengenes magt. Selvom det ikke er det mest drivende faktor, så kommer et økonomisk skulderklap ind på en tredjeplads.Det tyder på, at hvis man sidder som it-chef og er parat til at stå af lønræset skal man lede efter sine kandidater i Syddanmark. Ellers er der i følge undersøgelsen ikke andet at gøre end at trække læderet frem.