Margrethe Vestager udsteder den ene kæmperegning efter den anden - her alle EU’s sager mod tech-giganterne

Her er alle de tech-giganter, som EU's danske konkurrence-kommisær, Margrethe Vestager, i øjeblikket gransker.

Gennem de seneste år har EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager (R), udstedt regninger til tech-virksomheder for langt over 100 milliarder kroner.Sidste år dømte EU således Apple til at tilbagebetale 97 millioner kroner til den irske stat, og Google har netop fået udstedt en bøde på 18 milliarder kroner for brud på EU’s konkurrenceregler.Derudover har EU for nylig udstedt en bøde til Facebook og barsler også med sager mod blandt andet Amazon.Bag de milliardstore krav står Margrethe Vestager, der er blevet det levende symbol på EU’s forsøg på at regulere verdens største tech-virksomheder.Her er en oversigt over alle de potentielle sager verdens tech-giganter, som EU-kommisionen i øjeblikket gransker.I 2014 åbnede EU en undersøgelse af en skatte-aftale mellem Amazon og Luxemborg, der angiveligt har sikret, at Amazon er sluppet med særligt billigt skat. Dermed kan Amazon på ulovlig vis have modtage konkurrence-forvridende statstøtte.Som en konsekvens af skatteaftalen har Amazon betalt næsten al virksomhedens europæiske skat i Luxenborg, men efter skatteaftalen er kommet til offentlighedens kendskab har Amazon ifølge New York Times besluttet, at virksomheden nu vil begynde at betale skat i flere forskellige EU-lande.EU-kommisionen åbnede desuden i 2015 en undersøgelse om, hvorvidt Amazon bryder konkurrenceloven på e-bogsmarkedet.EU’s undersøgelse tog udgangspunkt i en mistanke om, at Amazon bruger sin dominerende markedsposition på e-bogsmarkedet til at gennemtvinge ulovlige klausuler i sine kontrakter med europæiske forlag. Klausulerne betyd, at forlag der indgik aftaler med Amazon også skulle informere Amazon om indholdet i aftaler med Amazons konkurrenter.Tidligere på året indgik Amazon dog et forlig med EU, der indbærer, at Amazon sløjfer klausulerne fra kontrakterne. Til gengæld slipper Amazon for en bøde.I august 2016 meddelte EU-kommissionen, at Apple skulle tilbagebetale intet mindre end 13 milliarder euro, eller knap 97 milliarder danske kroner, til Irland.Kommissionen konkluderede, at Irland har givet Apple uberettigede skattefordele, hvilket er ulovligt ifølge EU’s regler om statstøtte.Derudover har EU også kig på Apple streamingtjeneste, Apple Music. Her meddelte Magrethe Vestager allerede flere måneder før lanceringen af tjenesten, at EU ville undersøge, hvorvidt Apples aftaler med pladeselskaberne er i overenstemmelse med konkurrencelovgivnignen.Tidligere på år udstedte EU en 825 millioner kroner stor bøde til Facebook, der ifølge EU-kommisær Margrethe Vestager har vildledt EU i forbindelse med købet af besked-tjenesten Whatsapp.Da Facebook købte Whatsapp blev det oplyst, at profilerne på de to tjenester ikke ville kunne sammenkædes, men ifølge EU var Facebook allerede på daværende tidspunkt klar over, at det svar ikke var sandt.Den netop udstedte bøde på 18 milliarder kroner til Google er blot en ud af flere sager, hvor Margrethe Vestager har Google i sigtekornet.EU har også åbnet en sag mod Google for at udnytte Androids dominerende status til at tvinge telefonproducenter til også at installere andre Google-tjenester på telefonerne.Derudover har EU fokus på Googles skatteforhold. Google tilbagebetalte sidste år 130 millioner kroner til Storbritannien, og sidste år blev Googles kontorer i Paris ligeledes ransaget under mistanke om skattesnyd.De japanske batteriproducenter Sony, Sanyo og Panasonic modtog sidste år en bøde på 1,2 milliarder kroner for ulovlig karteldannelse.Selvom karteldannelsen er foregået uden for Europa har det haft konsekvenser for de priser, som europæiske forbrugere har betalt for deres bærbare computere og telefoner, og derfor valgte EU at skride ind, forklarede Magrethe Vestager.I 2015 åbnede EU-kommisionen en monopolsag mod Qualcomm.Den amerikanske chip-producent beskyldes for at misbruge som sin dominerende positionen ved at give økonomiske incitamenter til smartphone-producenter, der lover udelukkende at bruge virksomhedens produkter.For få uger siden meddelte Margrethe Vestager desuden, at EU’s konkurrencemyndigheder har åbnet en undersøgelse af Qualcomms 248 milliarder kroner store opkøb af ærkerivalen NPX.