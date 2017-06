Morgen-briefing: Niels Svenningsen bliver chef for Schneider i Nordeuropa / FCM Håndbold vil i gang med at udnytte data / EET Europarts køber fransk distributør

Niels Svenningsen bliver chef for Schneider i Nordeuropa. FCM Håndbold vil i gang med at udnytte data. EET Europarts køber fransk distributør. Analytiker: Nordiske banker vil sætte turbo på it-investeringer.

Godmorgen på denne torsdag. Her kommer overblikket over dagens hurtige it-nyheder.Schneider Electric udvider ansvarsområdet for selskabets nordiske chef, Niels Svenningsen.Fremover bliver han øverste chef for hele den nordeuropæiske Schneider-forretning, der har en omsætning på omkring 11 milliarder kroner om året.52-årige Niels Svenningsen har været nordisk chef i Schneider Electric i halvandet år. Han har tidligere haft topstillinger i Compaq, HP og Topnordic, ligesom han har været øverste EMEA-chef for Hitachi og CEO i GN Netcom.Midtjyske FCM Håndbold vil sammen med KMD forsøge at udklække nyttig viden af de mange data, som klubben har liggende, til at blive bedre til at træne og bedre til at spille håndbold.Ifølge de to selskaberne kan det være ‘data fra kampe såsom skud- og forsvarsstatistikker, scorings- og redningsprocenter og fysiske data som fx højde, vægt, springkraft og hvor langt og hurtigt, spillerne kan løbe en given distance. Det kan også være data fra billedsekvenser, som bliver sammenlignet med resultatet fra kampen.”Parterne vil bruge data til at optimere spillet og spillerne - eksempelvis ved at se, hvornår de har mest brug for sæsonpause, hvilket spilsystem, der virker bedst under hvilke omstændigheder og så videre.EET Europarts med hovedsæde i Ballerup køber den franske distributør Heimdal Distribution, der er specialiseret i salg af POS-løsninger (Point of Sale).“Det er vores ambition at blive en af de førende POS & Auto ID distributører på det europæiske marked senest i 2020, og akkvisitionen af Heimdal Distribution er endnu et skridt i den retning,” lyder det fra direktør John Thomas.EET Europarts meddeler, at der er yderligere opkøb på vej.“Akkvisitioner er en væsentlig del af vores ekspansionsstrategi, og en medvirkende faktor til den succes vi har haft med at vækste virksomheden og vores forskellige forretningsområder,” siger direktøren.De nordiske banker er i en god position til at modstå angreb fra teknologikæmper og iværksættere, mener finans-analytiker Ronit Ghose fra Citi.Han siger til Børsen , at han forventer, at de nordiske banker vil øge deres i forvejen store it-investeringer. Danske Bank bruger eksempelvis to milliarder kroner om året i it.“Vi forventer, at bankerne vil bruge endnu flere penge på it-udvikling. Danske Bank har haft en signifikant reduktion i antallet af bankfilialer og i antallet af ansatte, og den udvikling vil fortsætte,” siger analytikeren.