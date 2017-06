EG kæmper for at undgå kommunal it-skandale: Fyrer ansatte og får hjælp fra Netcompany

EG fyrer 26 medarbejdere, lægger 50 millioner på bordet i kompensation og kalder konkurrenten Netcompany ind som hjælp for at få løst problemer med at levere stort it-system til kommunerne.

It-leverandøren EG kæmper for at undgå at løbe ind i en offentlig it-skandale som dem, der i den seneste tid har ramt konkurrenteten KMD.EG er i gang med at udvikle systemet Kommunernes Ydelsessystem, der blandt andet skal håndtere kontanthjælpen fremover.Men leverancen til 300 millioner kroner er løbet ind i problemer, som fornylig fik kommunernes it-selskab Kombit til at true med at ophæve kontrakten.Kombit har tidligere kørt en lignende kontant linie over for KMD, der på samme måde er forsinket.Det får nu ifølge Berlingske Business EG til at opsige 26 medarbejdere og indgå samarbejde med Netcompany, der ellers er konkurrent på området.Samtidig betaler EG omgående 50 millioner kroner i kompensation til kommunerne på grund af forsinkelsen. Systemet skulle oprindeligt have været leveret i slutningen af 2017, men bliver nu først klar i midten af 2019.“På baggrund af forsinkelsen har vi vurderet, at den bedste måde at nå i mål med den indgåede aftale er at inddrage en underleverandør, Netcompany, som har et standardsystem. Vi står stærkere sammen med Netcompany, så vi når i mål med monopolbruddet. Det er den bedste konstellation, for det vigtigste for os er at sikre leverancen, og Kombits forventning er, at dele af løsningen er klar til kommunerne sidst i 2018,” siger EG-direktør Mikkel Bardram til avisen. Han siger, at EG med løsningen ‘binder en sløjfe på sagen.’Kombit kvitterer for beslutningen og siger, at der er tale om et 'konstruktivt eksempel.'EG vandt opgaven i januar 2015. Det kan du læse mere om her: