Hårdt ramt: Mærsk tjekker 80.000 servere for Petya-ransomware

Petya-ransomwaren ramte Mærsk hårdt, fortæller Mærsks kommercielle direktør, og der er et stort arbejde i gang med at få tjekket alle selskabets servere og it-systemer.

Flere store containerhavne ledet af APM Terminals blev hårdt ramt af angrebet. Blandt andet havnen i Rotterdam.

Siden tirsdag har Mærsk været hårdt ramt af et globalt cyber-angreb, hvor petya-ransomwaren har låst og krypteret et utal af selskabets computere og servere.Så hårdt ramt, at her 24 timer efter kæmper Mærsk stadig med blot at stoppe spredningen af ransomwaren og minimere skaderne.Det fortæller Mærsks kommercielle direktør, Vincent Clerc til Børsen "Helt ærligt, lige nu har vi ikke ressourcerne til at kigge på, hvorfor vi blev angrebet. Alle ressourcer bliver brugt på at minimere skaderne af angrebet," fortæller Vincent Clerc til Børsen.“Vi mener, at vi har fået virussen inddæmmet, og vi arbejder på at finde ud af det præcise omfang af angrebet, og hvad vi kan gøre for at få systemerne op at køre igen,” tilføjer Vincent Clerc.Petya-ransomwarens specielle evne er at sprede sig hurtigt på lokale netværk, og derfor spredte den sig også lynhurtigt på Mærsks netværk.“Vi har 80.000 servere og 1100 it-systemer, der alle skal undersøges for virus. Vi er nu i gang med at undersøge, hvor virus kom ind, og hvorfor det kunne ske. Det er jo ikke første gang, at vi oplever forskellige typer virus, men det er første gang, de slipper gennem," lyder det fra Mærsks Vincent Clerc.Mærsk fortæller også, at det primært er forretningsenheder inden for transport-divisionen, der er blevet ramt såsom APM Terminals, dele af Maersk Line og Damco.Mærsks forventning er, at man torsdag morgen har et system, som gør det muligt at tage imod bookings igen.