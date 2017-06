Medie: Prisstigninger kan være i vente på it-forsikringer

Forøget risiko for yderligere it-angreb kan få priserne på it-forsikringerne til at stige. Kunderne strømmer dog til.

De store hackerangreb, som vi har set i den seneste tid, kommer i kølvandet på lanceringen af en række særlige it-forsikringer.Flere forsikringsselskaber har nemlig lanceret de særlige it-forsikringer, og kunderne strømmer til for tiden, meddeler de til mediet IT Watch. Flere forsikringsmæglere mener imidlertid, at de seneste store hackerangreb vil få forsikringsselskaberne til at tænke sig om en ekstra gang, når det gælder ideen med at udbyde de pågældende forsikringer, der kan dække ting som driftstab, recovery og beredskab."Det er klart, at selskaberne vil se på risikobilledet og dermed også på, hvad det skal koste, og hvor bred en dækning der skal være," siger forsikringsmægler Thomas Høy, FPR Forsikringsmæglere, til IT Watch.Han mener, at øgede præmier vil føre til, at virksomhederne i langt større grad begynder at lægge penge til side, så de selv kan dække omkostningerne, hvis skaden skulle ske.