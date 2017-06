Kæmpe dansk it-opkøb: Fiber- og hostingselskabet GlobalConnect køber Nianet

Fiber- og hostingselskabet GlobalConnect køber konkurrenten Nianet, oplyser selskaberne. Det sker, efter at Nianet tidligere i år leverede et regulært rekord-regnskab.

Et nyt stort opkøb i den danske fiber- og hostingbranche er en realitet.GlobalConnect og ejerkredsen af 13 energiselskaber bag Nianet har indgået en aftale om, at GlobalConnect overtager Nianet.Det meddeler selskaberne i en pressemeddelse.“Nianet A/S er et veldrevet selskab, og vi har stor tiltro til, at medarbejderbasen, de langsigtede kundeforhold samt kundemixet i porteføljen vil bidrage positivt til GlobalConnects udvikling og vækst fremadrettet,” udtaler Christian Holm Christensen, adm. direktør i GlobalConnect.Rune Bech, der er bestyrelsesformand i Nianet, glæder sig på vegne af de 13 ejere af selskabet over aftalen med GlobalConnect:“Nianet har ekspertisen og systemerne til at aktivere ydelser på nye områder for GlobalConnect”.Det fremgår samtidig af meddelelsen fra de to selskaber, at handlen er betinget af godkendelse fra relevante myndigheder."...og indtil disse foreligger, vil de to selskaber fortsætte driften som hidtil uafhængigt af hinanden og som to selvstændige virksomheder. Parterne er enige om ikke at oplyse købesummen."GlobalConnects opkøb af Nianet kommer efter, at Nianet tidligere i år leverede det bedste regnskab i selskabets historie.I den forbindelse kom Nianet-direktør Rasmus Helmich med et bud på, hvorfor Nianet nu er så godt kørende:"En stor del af det handler om fokus," sagde Rasmus Helmich til Computerworld."Jeg blev ansat i 2009, og da var opgaven at lave en turnaround af forretningen. Jeg kom ind i en forretning, der økonomisk set hang lidt i laser og så handlede det om at prøve at rette skuden op igen.""Det, der er foregået, er, at vi har fokuseret benhårdt på vores kerneprodukter og kerneområder. Vi har fokuseret der, hvor vi mener, at vi har en berettigelse i markedet," fortalte Nianets direktør.Nianets omsætning steg i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015.EBITDA-resultatet steg med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner.Driftsresultatet i det seneste regnskab er samtidig mere end fordoblet i forhold til året før, så det nu ligger på 34 millioner kroner. Det afspejler sig også i årets resultat efter skat, der landede på et plus på 18,5 millioner kroner.Efter rekordregnskabet meldte Nianet i marts måned ud, at selskabet nu var sat til salg. Læs mere om det her:GlobalConnects opkøb af Nianet kommer efter, at der igennem længere tid har været gang i en større konsolidering blandt danske fiber- og hostingselskaber.For nylig viste en stor benchmark-analyse fra Capitalmind, at det er en udfordrende og omskiftelig periode, hostingbranchen befinder sig i."Væksten i branchens samlede bruttofortjeneste er halveret efter to år med vækst på over ni procent til til 4,7 procent," skrev Capitalmind i rapporten.Det mest opsigtsvækkende på markedet i disse år er dog den bølge af opkøb og fusioner, der finder sted. De illustreres også ved den udvikling, der fundet sted siden den sidste rapport fra Capitalmind, der blev udgivet i 2015."Siden den sidste udgivelse af Capitalminds hostingrapport har der været gennemført 19 større transaktioner i den danske hostingindustri.""Ud af disse har kapitalfonde været involveret i 12 transaktioner, mens strategiske købere har stået for syv opkøb," lød det i rapporten fra Capitalmind.