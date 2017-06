Her er vaccinen (men ikke kuren) til Petya-ransomwaren - sådan gør du skridt for skridt

Der er ingen kur mod Petya-ransomwaren. Men en sikkerhedsekspert har muligvis fundet en vaccine mod krypteringssygen.

Petya/nonPetya-ransomwaren har spredt skræk og rædsel hos store internationale virksomheder verden over.Ransomwaren udnytter den samme Windows-sårbarhed som WannaCry, en sårbarhed kaldet EternalBlue, og spredes derefter på det lokale netværk, hvor den krypterer alt på sin vej.Men der er en vaccine, om end kun mod krypteringsdelen og ikke smittespredningen.Det har sikkerhedsekspert Amit Serper fra Cybereason fundet ud af, skriver BleepingComputer Amit Serper opdagede, at ransomwaren søger efter en bestemt lokal fil, og findes den på drevet, stopper Petya/notPetya med at kryptere computeren. Filen indikerer nemlig, at computeren allerede er krypteret.Andre sikkerhedseksperter har også bekræftet fundet.Det betyder groft sagt, at du med filen kan blokere for Petya/notPetya-ransomwarens kryptering, men ransomwaren er stadig aktiv på din computer.Din computer er således stadig smittebærer.For at “vaccinere” din computer, skal du oprette en skrivebeskyttet fil med navneti c:\Windows.Det skal siges, at du som privatperson formodentligt ikke behøver frygte Petya. I hvert fald er der intet, der tyder på, at ransomwaren har ramt privatpersoner.For nemhedens skyld kan du bruge denne batch-fil fra BleepingComputer, der ordner det for dig. Ellers kan du selv oprette filen via et notepad-dokument.Først skal du dog kunne se Extensions per fil. Find Notepad i din c:\Windows-mappe, marker Notepad, og lav en kopi af filen.Det kræver administratorrettigheder. Marker den nye kopi af Notepad og omdøb filen til Perfc.Du bliver derefter spurgt, om du er sikker på, at du vil skifte navn, og efter det bliver du igen spurgt, om du er sikker. Ja til begge dele.Nu er filen oprettet, men højreklik på filen og tryk på indstillinger og sæt filen som “read only”/ “Skrivebeskyttet.”Nu burde din computer være beskyttet mod krypteringsdelen af Petya.Det bedste forsvar er dog stadig at opdatere alle Windows-enheder på netværket til den nyeste version, hvor EternalBlue-sårbarheden er blevet lukket.