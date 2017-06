Foto: Goodluz

Afsteming: Handler det hele om penge? Hvad kan få dig til at skifte job?

En ny undersøgelse viser, at hvis danske it-professionelle skal skifte fra det private til det offentlige eller omvendt, så skal den nye arbejdsgiver have checkhæftet frem. Hvad betyder mest for dig?

Annonce:



Annonce:



En ny undersøgelse fra IDA, der repræsenterer de tekniske og naturvidenskabelige akademikere viser, at løn og bonus er det, der kan få it-specialister til at skifte job.



Den kan du læse mere om her: Stor undersøgelse slår fast: Det får it-folk til at rykke mellem det private og det offentlige.



Hvad mener du?



Kan 5.000 kroner mere om måneden få dig til at skifte fra det offentlige til den private sektor eller den anden vej rundt? Eller er det faglig udvikling og bedre ledelse, der kan få dig til at overveje at skifte arbejdsplads?



Deltag i Computerworlds afstemning og giv din mening til kende i kommentarfeltet.







Penge på bordet. Det er den korrekte madding for de sultne chefer, der hungrer efter de eftertragtede it-specialister.En ny undersøgelse fra IDA, der repræsenterer de tekniske og naturvidenskabelige akademikere viser, at løn og bonus er det, der kan få it-specialister til at skifte job.Den kan du læse mere om her:Hvad mener du?Kan 5.000 kroner mere om måneden få dig til at skifte fra det offentlige til den private sektor eller den anden vej rundt? Eller er det faglig udvikling og bedre ledelse, der kan få dig til at overveje at skifte arbejdsplads?Deltag i Computerworlds afstemning og giv din mening til kende i kommentarfeltet.

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere