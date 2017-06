Farligere og mere destruktivt end ransomware: Petya smadrer dine filer og kan ikke dekrypteres

Petya-malwaren spreder sig som ransomware og viser et krav om løsepenge for dekryptering. Men ofrene har aldrig haft noget håb om at få data tilbage.

Annonce:



Annonce:

Petya-angrebets ofre bliver mødt af et klassisk ransomware-skærmbillede, der kræver penge for at dekryptere. Men det har aldrig været muligt at få sine filer tilbage.

Det verdensomspændende Petya-angreb, der har inficeret store virksomheder i hele verden med smitsom malware, er tilsyneladende endnu mere destruktivt end først antaget.Petya bliver flittigt sammenlignet med WannaCry, fordi de begge krypterer data på ofrenes computere og viser et skærmbillede med et krav om løsepenge. Ransomware.Men ofrene for Petya – herunder virksomheder som Maersk og medicinalgiganten Merck – har ingen mulighed for at få krypterede data tilbage.Heller ikke selvom de betaler løsesummen.Computerworld har tidligere beskrevet, at hensigten med Petya ikke har været at tjene penge, fordi betalingsmekanismen – til forskel fra resten af Petya – er dårligt konstrueret og i praksis ikke virker.Og nu bekræfter eksperter fra sikkerhedsfirmaerne Kaspersky Lab og Comae, det aldrig har været muligt for Petya-ofre at få krypterede filer tilbage. Hackerne kan slet ikke dekryptere filerne, selv hvis de ville.Ifølge Kaspersky indeholder den aktuelle udgave af Petya ikke det såkaldte installations-ID, der rummer de oplysninger, som er nødvendige for at dekryptere.”ExPetr (aka NotPetya) indeholder ikke det pågældende installations-ID, og det betyder, at hackerne ikke kan trække de data ud, der er nødvendige for at dekryptere. Kort sagt kan ofrene ikke få data tilbage,” skriver Kaspersky i et blogindlæg Petya-angrebet har altså tilsyneladende aldrig indeholdt traditionel ransomware-funktionalitet, og det er indtil videre uklart, hvad formålet med den destruktive malware har været.Sikkerhedsfirmaet Comae vurderer, at der er tale om et statssponsoreret angreb, og at ransomware-forklædningen skal lede mistanken væk fra statslige aktører og over på almindelige kriminelle.”Vi opfatter det som et subtilt forsøg fra hackernes side på at kontrollere angrebets narrativ,” skriver sikkerhedsekspert Matt Suiche.Der er indtil videre ingen myndigheder, der har bekræftet, at der skal være tale om et statsstøttet cyberangreb.