Danske Bank dropper MobilePay til Windows: Lægges nu i graven

MobilePay vil om et par måneder ikke længere være at finde på Windows Mobile-platformen.

Der er kun ganske få Windows-telefoner tilbage på markedet. Microsoft selv er stoppet med at sælge Windows Phones, og det samme er både HTC og Samsung. Kun HP og Alcatel af de store mobilbrands har et par enkelte Windows 10 Mobile-produkter på markedet.

Om et par måneder er det slut med at benytte Windows Phones til at betale med MobilePay.Danske Bank har meldt ud, at udviklingen af appen til Windows-telefonerne stopper, og inden for et par måneder fjernes Mobile Pay, WeShare og erhvervsversionen af MobilePay fra platformen.Og grunden er hørt før: Der er for få brugere på platformen."Vi er helt nede på, at Windows Mobile og Phone kun har 1,4 procent af markedet, og det ser ikke ud til at ændre sig foreløbig," siger Peter Kjærgaard, presseansvarlig hos MobilePay til Computerworld."Det handler om, at vi kun har en vis mængde ressourcer til udvikling og med det meget lave antal brugere på Windows-platformen, er det blevet for dyrt at udvikle til," tilføjer han."Jo, det er vi også blevet spurgt om af brugere på Facebook, men det kan vi simpelthen ikke. Vi håndterer folks penge, og derfor skal appen hele tiden være opdateret for at holde den sikker. Samtidig har vi gjort en dyd ud af, at alle uanset platform har de samme funktioner, og det vil vi ikke ændre på," siger Peter Kjærgaard.MobilePay har i dag 3,5 millioner brugere i Danmark, og det er en af de absolut mest benyttede apps sammen med Facebook og Messenger."Jo og det synes jeg også, at vi har levet op til. I Norge har Wips - en pendant til Mobile Pay - også netop stoppet supporten af Windows Phones, og det sker også andre steder. Spørgsmålet er, hvor grænsen går, og vi finder desværre ikke længere sammenhæng mellem udviklingsudgifter og antal brugere," siger Peter Kjærgaard.MobilePays pr-ansvarlige fortæller også, at der ikke er planer om at udvikle en UWP-app til Windows 10, som også kunne have fungeret til nyere Windows 10-telefoner, men hvis markedet med tiden ændrer sig, kan Mobile Pays planer også.