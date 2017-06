Nyt dansk teleforlig på trapperne: Nu afsløres den reelle situation i den danske telebranche

Forhandlingerne om et nyt dansk teleforlig går snart i gang. Nu viser ny opgørelse, hvordan det reelt står til med selskaberne i den danske telebranche, der efterspørger politisk handling med teleforliget.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

Annonce:

Det presserende behov for et nyt dansk teleforlig, der kan sikre branchen bedre rammevilkår, er blevet fremhævet igen og igen på det seneste.Det er aktuelt, fordi forhandlingerne om et nyt teleforlig begynder efter sommerferien.Udfordringen er blandt andet, at branchens investeringer er under pres, og at flere selskaber har vedblivende problemer med at få deres forretninger til at hænge sammen på grund af en presset konkurrencesituation.Det står dog bedre til nu, end det gjorde for nogle år siden.Det fremgår af en ny rapport fra Energistyrelsen, “Økonomiske nøgletal for telebranchen 2016 (PDF)” Her kan man læse, at teleselskaberne i 2016 havde en samlet omsætning på 38 milliarder kroner, hvilket var 3,2 procent mindre end i 2015, hvor den lød på 39,3 milliarder kroner.Alligevel var resultaterne faktisk bedre i 2016 end i 2015.“Telebranchens samlede resultat (EBIT) er trods den faldende omsætning steget med 56 procent, hvilket betyder, at overskudsgraden er steget til 10 procent i 2016,” skriver Energistyrelsen, der samtidig tilføjer:“Den markante stigning skal dog ses i lyset af, at resultatet blev halveret fra 2014 til 2015 grundet ekstraordinære afskrivninger.”Der er dog også flere andre tegn på fremgang i branchen.Eksempelvis er teleselskabernes investeringer er steget fra 6,6 milliarder kroner i 2015 til 6,9 milliarder kroner i 2016. Det svarer til en stigning på 4,2 procent.“De samlede investeringer i den danske teleinfrastruktur har været stigende siden 2013,” skriver Energistyrelsen i rapporten.Her fremgår det dog også, at der kun er tale om begrænsede stigninger, og at de samlede investeringer i den danske telebranche overordnet set har ligget på stort set samme niveau siden 2011.Det er ikke overraskende fastnettelefoni, der lider mest under faldende omsætning med et fald på 17,3 procent fra 2015 til 2016. Som det fremgår af figuren her til højre, er det dog alle forretningsområder, der mister omsætning.“Telebranchens investeringer stiger fortsat samtidig med, at omsætningen falder. Dermed ses samtidig en højere investeringsgrad, der fra 2015 til 2016 er steget 1,3 procentpoint fra 16,8 procent til 18,1 procent.”Der er ifølge rapporten fra Energistyrelsen i dag 13.575 ansatte i den danske telebranche. Det er stort set det, der har været niveauet hvert år siden 2013.Samtidig er det dog noget lavere, end det var i 2010, hvor der var omkring 15.700 ansatte i branchen.“Fra 2010 til 2016 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 2.000 ansatte, hvilket svarer til et fald på 14 procent.”Som Computerworld har skrevet flere gange, vil regeringen efter sommerferien komme med sit udspil til teleforliget, der skal erstatte det nuværende fra 1999."Jeg ser frem til at kunne fremlægge regeringens udspil kort efter sommerferien. Og jeg ser frem til at kunne drøfte det med de forskellige interessenter," har Lars Chr. Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister, udtalt."Teleudspillet skal være ambitiøst. Vi skal sikre, at Danmark også fremover er er med helt fremme med teleudviklingen," har ministeren forklaret."Det handler om at få lavet et forlig, der også omfatter så mange partier i Folketinget som muligt. Også for at sikre, at de rammevilkår, der gælder, også gælder i fremtiden," sagde Energi-, forsynings- og klimaministeren i sidste måned.