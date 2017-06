Uber kan risikere milliard-tab for manglende moms-indberetning

En kvittering på blot 4,70 kroner kan påføre et Uber tab på milliarder af kroner. Nu vil en britiske advokat have prøvet sagen ved retten.

En på overfladen nærmest bagatel-agtig sag, kan betyde, at Uber risikerer at skulle betale milliarder af kroner tilbage til de britiske skattemyndigheder.Det skriver den britiske avis Financial Times Sagen begyndte, da den britiske skatteadvokat Jolyon Maugham i erhvervssammenhæng tog en Uber-tur.Turen kostede ham 53 kroner og efterfølgende forlangte at han få en momskvittering på 4,70 kroner, så han kunne få momsen refunderet hos skattemyndighederne.Uber mener dog ikke, at virksomheden har pligt til at indkassere moms eller udstede denne type kvitteringer.Det sker med henvisning til, at virksomheden blot stiller en platform til rådighed for selvstændige chauffører.Men Jolyon Maugham ønsker nu at at få dette spørgsmål afgjort i retvæsenet.Derfor har Jolyon Maugham nu iværksat en crowd-funding-indsamling, der skal dække udgifterne til en retsag mod Uber, og ifølge websitet Legal Cheek har han allerde indsamlet 840.000 kroner.Ifølge Financial Times kan Uber risikere at skulle tilbagebetale milliarder af kroner til det britiske skattevæsen, hvis retten giver Jolyon Maugham medhold.Jolyon Maugham er leder af Good Law Project, der er en britisk NGO, der blandt andet har kampen mod multinationale virksomheders skatteundragelse som en af sine mærkesager.