Landsret mildner igen byretsdomme til offentligt ansatte i bestikkelsessag

Onsdag og torsdag har landsretten nedsat straffen til to offentligt ansatte hos Udenrigsministeriet. Begge er stadig skyldige i at have modtaget bestikkelse fra Atea-ansatte.

Østre Landsret afgjorde onsdag og torsdag to ankesager om Ateas bestikkelse af offentligt ansatte.I begge tilfælde var Østre Landsrets afgørelse en smule mildere end byrettens.Det skriver Berlingske Business. De to ansatte arbejdede begge i sin tid hos Udenrigsministeriet og var dømt for hver at have købt et Samsung-fjernsyn igennem Atea til en nedsat pris, hvilket af retten anses som en uberettiget fordel og hører under betegnelsen bestikkelse.Den ene, en 57-årig it-konsulent, købte desuden en Samsung-mobil til rabat hos Atea, men Landsretten nedsatte hans straf fra 40 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste til 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.Den anden, en 55-årig it-fuldmægtig, blev i byretten idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten holdt fast i straflængden, men fjernede vilkår om samfundstjeneste.Også tidligere har to ankesager i Atea/bestikkelsessagen resulteret i kortere eller mildere straffe til offentligt ansatte.I marts slap to ansatte fra Københavns Kommune og DSB for fængselsstraffe, efter de havde anket sagen til Landsretten. I stedet modtog de hver betingede domme med vilkår om samfundstjeneste i stedet for henholdsvis 4 måneders og 60 dages fængsel.Til efteråret starter de vigtigste sager i Atea-sagen, der omhandler sigtede i den såkaldte Region Sjælland-sag.