Storbritanniens spritnye hangarskib til 26 millarder kroner styres af forældede Windows XP-computere

Storbritanniens nyeste og største hangarskib nogensinde, HMS Queen Elizabeth, kan være ekstra udsat for cyberangreb allerede fra sin spæde fødsel, da dets computere kører med Microsofts ældgamle Windows XP.Det skriver en række britiske medier, blandt andet The Guardian, der har besøgt skibet.HMS Queen Elizabeth er et 65.000 tons tungt hangarskib og er netop blevet sat i søen for at gennemføre sine første testsejladser, inden det kan tages i brug af den britiske flåde i løbet af 2020.Det 280 meter lange hangarskab kan huse 36 F-35B-jetfly og 1.600 ansatte.Det har kostet 3,5 millarder pund - knap 26 millarder danske kroner - og har været i produktion i over 10 år.Dengang var Windows XP stadig et aktuelt og opdateret system, men i dag er XP både forældet og både sikkerhedseksperter og Microsoft selv fraråder alle at bruge det.Den britiske forsvarsminister, Michael Fallon, fortæller til The Telegraph , at skibets systemer er sikre trods gammel software, fordi sikkerheden omkring “computernes software er sikret.”Det var dog blandt andet Windows XP-maskiner, der blev ramt af sidste måned WannaCry-angreb, der ramte det britiske sundhedsvæsen hårdt.Windows XP sluttede sin almindelige support af Windows XP tilbage i 2014, men virksomheder og institutioner kan tilkøbe forlænget support inklusiv sikkerhedsopdateringer.Dog fortæller det britiske forsvar til The Telegraph, at der er planer om at opdatere softwaren i løbet af de kommende år.