Prøvekørt: Hvem skal egentlig købe den helt fantastiske, men også meget dyre - Surface Studio?

Microsofts kreative vidundermaskine, Surface Studio, er det perfekte værktøj til en helt speciel gruppe mennesker. Men samtidig også en dyr fornøjelse.

Siden 15. juni har danskerne kunne købe alle Microsofts fire Surface-produkter, nemlig den tynde og lette Surface Pro, den mere klassiske Surface Laptop og den innovative Surface Book.Og så er der Surface Studio: Den dyreste og største maskine i Surface-serien.Surface Studio er en 2-i-1-computer til skrivebordet, og lige som de andre Surface-produkter består Surface Studio af gode materialer i et stilrent og skarpt design.Der er næsten et skær af nordisk design over de skarpe linjer og ubrudte flader.Men til en startpris på omkring 27.000 kroner er det langtfra en computer, der bør være allemandseje.Så hvem er den tilegnet?Surface Studio er en lækker computer. Så er det sagt.Den oser af selvtillid og overskud, men i et spartansk og enkelt skåret udseende.Der er ingen overflødige riller eller kanter, ingen unødvendige lys eller farver. Det er industrielt design, når det er bedst.Computeren består af to dele, skærmen foroven og computeren i foden, bundet sammen af et stærkt hængsel.Den 28 tommer store skærm ligner en forvokset Surface Pro-computer og er ultratynd.Skærmen byder på 4.500 x 3.000 pixels og Microsofts eget PixelSense-teknologi.I lægmandssprog kan du sammenligne PixelSense med Apples Retina-teknologi.Det vil sige, at tekst og billede står enormt skarpt, og skærmen har en næsten perfekt farvekorrekthed og et lysstærkt panel.Kort fortalt: Fotos, videos og animationer er uhyre flotte.Det er klart en af de flotteste skærme, vi nogensinde har set på en computer. Den inviterer nærmest en til at begynde at tegne og kreere.Det manglede også bare, for skærmen er hovedattraktionen ved computeren. Faktisk er al hardware bygget til at understøtte skærmen og den høje opløsning.Du kan med Surface Stylus og Dial bruge skærmen som et canvas, et lærred, og den solide, men stadig let-kontrollerende hængsel betyder, at du kan lægge skærmen i præcis den position, som det passer dig.Jeg har selv benyttet Surface Pro 4 og Surface Stylus som tegneredskab i næsten et år, og bruger nu en iPad Pro 10,5 med Apple Pencil.Ingen af disse inviterer på samme måde til kreativ leg på samme måde, som når man sidder med et 28 tommer canvas foran sig, hvad end det så er i Photoshop, Sketchable eller noget helt tredje.Det fungerer med bravur, og sammen med Surface Pen er Studio klart en af de bedste kreative værktøjer på markedet.Dial, den lille puck-lignende kontroller, er et fint værktøj, der kan lette arbejdet, men den skal desværre købes som tilbehør.Uanset hvad er Surface Studio den ultimative maskine til den helt særlige gruppe mennesker, som kan se fordelen i den store touchskærm med stylus.Og det er til trods for resten af hardwaren.Selve computeren sidder nede i foden af skærmen og fylder ikke særlig meget. Med så lille en fysisk størrelse, er det naturligt, at det heller ikke er en supercomputer, der sidder i den.Inde i computeren sidder en sjettegeneration i5 eller i7-processor (i7-modellen er en 2,7GHzDen indre hardware taler imod Surface-computeren.Det indbyggede 965M eller 980M-kort kan sagtens give kreative nok juice til den kreative process, men leder du efter en computer med stærk hardware, får du mere for pengene andre steder.Eksempelvis koster den dyreste model af Apples opdaterede iMacs (også en all-in-one) med et langt bedre AMD Radeon Pro 580 (8GM) "kun" 21.000 kroner mod Surface Studios 27.000 for den billigste model.Eller du kan købe en stationær Windows-pc med langt kraftigere hardware for under 10.000 kroner.Men det er heller ikke hardwaren her, der er interessant. Det er formfaktoren: En 4,5K 28 tommer skærm med næsten perfekt farvegengivelse med præcis stylus-support i en flot og praktisk skal. En Wacoom Cintiq i samme størrelse koster alene 26.000 kroner - og så er det uden en computer.Samtidig er computeren så flot og imponerende, at selvom du ikke har brug for den, har du lyst til at eje den, og den kunne ske djævelsk flot ud på et direktørkontor.Og så er spørgsmålet, hvad er giver mest mening for dig. For en startpris på 27.000 kroner er jo også en form for penge.