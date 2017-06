Rygte: Microsoft på vej med særlig virksomheds-version af Windows

Microsoft planlægger at udgive en ny, mere avanceret version af Windows 10 til virksomheder, hvis man skal tro de seneste rygter.

Bedre ydeevne med bedre udnyttelse af multicore-processorer til krævende opgaver.

Forbedret filsystem - Microsoft introducerede ReFS-filsystemet med Windows Server 2012, og som vil være standard i Windows 10 Pro. Det kan være en fordel for dem, der arbejder med store mængder data.

Hurtigere fildeling - SMBDirect til langt hurtigere overførsler mellem maskiner og servere, hvilket uden tvivl vil give merværdi i alle virksomheder, som omfavner den måske kommende version.

Forbedret hardware-support - Du vil kunne have op til 4 CPU’er og 6 TB hukommelse i et system. Windows 10 Pro understøtter i dag kun to CPU’er.

Ifølge nye rygter er der endnu en version af Windows 10 på vej.Det skriver Forbes med henvisning til læk fra blandt andet AndItsTito , en Twitter-bruger, der har afsløret flere store og korrekte læk omkring Windows 10.I øjeblikket benytter Microsoft den samme kerne til alle sine Windows 10-systemer inklusiv Xbox, HoloLens og på hjemme- og arbejds-pc’er, men det betyder også, at Windows 10 blandt andet sender telemetri tilbage til Microsoft selv fra erhvervscomputere.Men et læk viser, at Microsoft er på vej med en ny version af Windows 10, der enten vil blive kaldt Windows 10 Pro for Workstations eller Windows Pro for Adcanced PC’s.Den nye version af Windows 10 vil indeholde:Den nye version af Windows 10 er rettet specifikt mod de maskiner og brugere, der håndterer store mængder data hver eneste dag.Det er mere end 20 år siden, at Microsoft sidst benyttede Workstation som branding i forbindelse med Windows, så det bliver spændende at se, hvilken forskel en ny version af Windows 10 Pro for Workstation kan gøre.